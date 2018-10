Arriva la Lega per Salvini premier | via il “Nord” dallo Statuto | sarà un partito

Processo Cucchi - Anselmo (legale della famiglia) : “Depistaggio? Il generale Nistri ci dica fino a che livello è Arrivato” : “fino a che livello può essere arrivato il depistaggio? Io lo chiedo al generale dell’Arma Giovanni Nistri. Vorrei che dicesse qualcosa: se il problema sono Casamassima, Rosati e Tedesco o se è molto più ampio e di diversa natura”. A rivendicarlo è stato Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi, dopo la nuova udienza del Processo bis in corso alla prima Corte d’Assise del Tribunale di Roma. Tutto mentre l’inchiesta si ...

Gf Vip - Arriva Cecchi Paone : la 'conversione' del giornalista che nel 2001 si scagliò contro il reality ai Telegatti : Chissà come si troverà Alessandro Cecchi Paone, il divulgatore scientifico che della cultura in tv ne fece una battaglia personale, a ballare trenini con le Donatella's. E se si indignerà anche per i '...

E' Arrivato il momento di cambiare l'ora legale (e forse sarà abolita l'ora solare) : Ci siamo: la notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018 bisognerà spostare le lancette indietro di un'ora, ma potrebbe...

Pace fiscale : scontro Di Maio-Lega. E al Quirinale non Arriva il testo : Contrasti nella maggioranza sul decreto fiscale collegato alla manovra. Di Maio attacca 'il testo inviato al Quirinale è stato manipolato' dice il vicepremier che intende fare una denuncia in procura. ...

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato» Il Colle : «Mai Arrivato» La Lega : «Noi siamo gente seria» : 'Il testo della Pace fiscale è stato manipolato'. Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. 'Non è possibile che vada al Quirinale un testo modificato' che ...

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai Arrivato». La Lega : «Noi siamo seri» : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai Arrivato». La Lega : «Noi siamo seri» : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Pace fiscale - Di Maio : «Giunto a Mattarella testo manipolato - denuncio. Non dubito della Lega». Il Quirinale : «Dl mai Arrivato» : Il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta. «All’articolo 9 del decreto fiscale c’è una parte che non avevamo concordato nel Consiglio dei ministri»

Lega Serie A - Arriva la decisione della Corte D'Appello : Lotito eleggibile per il Consiglio Federale : E' stato accertato come persistano i requisiti per l'eleggibilità del presidente della Lazio al Consiglio Federale della Lega di Serie A La Corte Federale D'Appello a Sezioni Unite, su istanza del ...

Lega Serie A - Arriva la decisione della Corte D’Appello : Lotito eleggibile per il Consiglio Federale : E’ stato accertato come persistano i requisiti per l’eleggibilità del presidente della Lazio al Consiglio Federale della Lega di Serie A La Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite, su istanza del Procuratore Federale, accerta e dichiara, per tutte le argomentazioni esposte in motivazione, che sussistono i requisiti di eleggibilità di Claudio Lotito quale Consigliere Federale per la Lega Nazionale Professionisti Serie A. ...

Pensioni - la Lega conferma : “A febbraio addio a legge Fornero - Arriva la quota 100” : L'avvio del superamento della legge Fornero e l'introduzione di quota 100 in tema di Pensioni arriveranno a febbraio, secondo quanto assicurano fonti della Lega al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Accordo trovato anche sulla pace fiscale e sul taglio alle Pensioni d'oro che dovrebbe garantire entrate per un miliardo di euro in tre anni.Continua a leggere

Negozi etnici - Arriva l’esame di italiano per i lavoratori stranieri : la proposta della Lega : Nel giugno scorso la senatrice leghista Silvana Comaroli ha presentato una proposta di legge volta a introdurre una serie di regolamentazioni per i Negozi multietnici gestiti da stranieri, ovvero l'esame di conoscenza della lingua italiana per gli addetti alle attività commerciali e l'obbligo di traduzione delle insegne degli esercizi in italiano. .Continua a leggere

Trentino - bomba carta contro sede della Lega. Salvini Arrivato ad Ala | : L'esplosione notturna è avvenuta nel luogo dove stasera il leader leghista tiene un comizio. Il vicepremier anticipa una visita anche al pomeriggio e dice: chi compie questi gesti "non è anarchico, ma ...

Lega e M5s - il retroscena : il rischio di Arrivare a un salvabanche : Il terrore del Movimento 5 stelle e della Lega è di fare la fine di Matteo Renzi e Maria Elena Boschi: il 'governo del popolo', infatti, dopo aver fatto una 'manovra del popolo' rischia di dover ...