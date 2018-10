Arriva il giudizio atteso | Standard & Poor’s conferma rating BBB ma l’outlook è

Manovra - il giorno del giudizio è il 26 Cambierà tutto con Standard & Poor’s? Borsa in calo - lo spread Arriva fino a 317 : Quali sono le prossime tappe? Che succede se viene aperta una procedura di infrazione contro l’Italia? Ed è mai capitato in passato?

Omicidio Terracina - 1 anno dopo il massacro Arriva il giudizio per la ‘coppia diabolica’ : Era il 24 marzo quando il cadavere del sarto romano Umberto Esposito venne ritrovato nelle campagne di Terracina. Un Omicidio terribile dai contorni inquietanti. L’uomo si era allontanato da casa il 14 marzo per recarsi proprio nel capoluogo pontino, dove aveva detto di avere un appuntamento di lavoro. Ma a casa non aveva mai fatto ritorno e dopo la denuncia di scomparsa da parte dei familiari erano scattate, su tutto il territorio, le ...