Arluno | i carabnieri del Noe di Milano sequestrano un capannone adibito a discarica

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Proseguono le attività di prevenzione del fenomeno degli incendi di rifiuti attraverso la ricerca ed il sequestro di capannoni adibiti aabusiva nel territorio. Il Noe die i carabinieri della compagnia di Legnano hanno individuato unin uso ad un’azienda operante nel campo della logistica completamente saturo di rifiuti speciali. I carabinieri dihanno raccolto le lamentele di alcuni cittadini della zona che lamentavano cattivi odori. Così, in collaborazione con il Noe, è stato individuato unnel quale erano stati stipati circa 1000 metri cubi di rifiuti, in particolare materie plastiche, che potenzialmente avrebbero potuto essere date alle fiamme anche allo scopo di cancellarne le tracce. Il quantitativo e la tipologia di rifiuti rinvenuti è tale da potersi ipotizzare non solo la realizzazione di unaabusiva, ma anche un’illecita ...