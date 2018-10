Ariana Grande e Pete Davidson non si parlano più | nuovi dettagli sulla rottura

Ariana Grande ha annunciato le prime date del tour 2019 - ma per l’Europa c’è ancora da aspettare : Si parte dagli Stati Uniti The post Ariana Grande ha annunciato le prime date del tour 2019, ma per l’Europa c’è ancora da aspettare appeared first on News Mtv Italia.

Nel nuovo album di Beyoncé un’autrice di Ariana Grande - il 4 gennaio esce la collaborazione con Kelly Rowland? : Nemmeno il tempo di concludere un tour mondiale dagli incassi milionari, che già prende forma il nuovo album di Beyoncé. La diva di Houston ha appena terminato di girare il mondo col suo On The Run Tour II, la seconda tournée congiunta col marito Jay-Z, ma già lavora al prossimo album di inediti da solista, il successore di Lemonade. La cantautrice sta lavorando su materiale inedito insieme ad altri autori e musicisti, tra cui ha reclutato ...

Annunciate le date dello Sweetener Tour di Ariana Grande - primi concerti da marzo 2019 : Le date dello Sweetener Tour di Ariana Grande sono state ufficialmente Annunciate: i concerti a supporto dell'ultimo album della popstar partiranno con un mese di ritardo rispetto ai piani iniziali, ma porteranno nuovamente la cantante sui palchi delle arene americana più importanti. La Grande ha superato i dubbi sulla realizzazione della Tournée, incertezze dovute alle condizioni emotive causate dal lutto per la morte dell'ex compagno Mac ...

Il nuovo album di Ariana Grande ha già un titolo - svelata un’anteprima dell’inedito Needy (video) : La lavorazione del nuovo album di Ariana Grande sembra procedere a passi da gigante: la macchina produttiva si è messa in moto già da qualche settimana, nonostante la popstar fosse in condizioni psicologiche precarie dopo la morte dell'ex compagno Mac Miller per overdose, e prosegue in modo spedito. Proprio la decisione di rifugiarsi nella musica, dopo aver sospeso la promozione dell'album Sweetener che era stato rilasciato solo lo scorso ...

Ariana Grande : il manager si sfoga su un certo "schifoso fidanzato" della cantante : Whaaat

Ariana Grande sta meglio : merito di un maialino domestico (preso con l’ex) : Ariana Grande e Pet DavidsonAriana Grande e Pet DavidsonAriana Grande e Pet DavidsonAriana Grande e Pet DavidsonUn amico a quattro zampe, per ritrovare il sorriso. Ariana Grande prova a mettersi alle spalle l’ultimo mese infernale grazie all’aiuto di due principali fattori: da una parte il lavoro, che la cantante americana sta portando avanti con successo, dall’altra Piggy Smallz, il maialino domestico comprato sul finire dell’estate insieme ...

Ariana Grande ricorda Mac Miller ai tempi della loro storia d’amore con un tenero video : Ariana Grande ricorda Mac Miller dopo più di un mese dopo la sua tragica dipartita. Il rapper è stato trovato morto a 26 anni nella sua casa in California agli inizi di settembre, un lutto che ha imposto una pausa dalle scene alla popstar, profondamente toccata dalla perdita. Dopo averlo pianto e ricordato sui social media poco dopo la notizia della sua scomparsa condividendo un toccante ricordo della loro travagliata storia, la cantante di ...

Ariana Grande : i suoi videoclip hanno superato i 10 MILIARDI di view su YouTube : Una cifra che non riusciamo neanche a immaginare!

Ariana Grande si prende la custodia della sua Piggy Smallz dopo la fine con Pete Davidson : <3

Pete Davidson e i tatuaggi per l’ex Ariana Grande : «D’ora in poi neanche per mia mamma» : Ariana Grande e Pet DavidsonAriana Grande e Pet DavidsonAriana Grande e Pet DavidsonAriana Grande e Pet DavidsonDove un tempo c’era un cuore, adesso c’è una palla da bowling, o qualcosa di simile. Pete Davidson parla per la prima volta della relazione naufragata con Ariana Grande e riporta sotto i riflettori il problema dei tatuaggi in onore dei partner, che quando poi diventano ex si trasformano in un problema. «Sto perdendo 2-0 su questo ...

Confermato lo Sweetener Tour di Ariana Grande - l’annuncio della popstar : “Presto le date dei concerti” : Lo Sweetener Tour di Ariana Grande ci sarà: la popstar non ha rinunciato all'idea di presentare dal vivo i brani del suo ultimo album in studio e ha annunciato che la Tournée a supporto del disco è nei suoi programmi. La promozione di Sweetener, rilasciato a fine agosto, ha subito un'inevitabile battuta d'arresto dopo il lutto per la morte di Mac Miller, l'ex compagno della posptar. Un dolore che si è aggiunto alla sindrome post-traumatica da ...

Ariana Grande e Pete Davidson/ Gli ultimi gossip sulla rottura : il fidanzamento non era nulla di serio? : Ariana Grande e Pete Davidson si sono lasciati praticamente ad un passo dalle nozze. La coppia ha interrotto la relazione d’amore alcune settimane fa, gli ultimi gossip...(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:06:00 GMT)

Ariana Grande : ultimi gossip sulla fine con Pete Davidson : Ariana Grande e Pete Davidson si sono lasciati: ultimi gossip e news Ormai non è una novità: Ariana Grande e Pete Davidson non stanno più insieme. La coppia, che doveva sposarsi, è scoppiata qualche settimana fa, dopo la morte di Mac Miller, rapper ed ex fidanzato di Ariana. Quest'ultima, come rivela TMZ, ha subito consegnato […]

Ariana Grande sarebbe sul set del video ufficiale di "breathin" con Dave Meyers : Ecco tutto quello che c'è da sapere