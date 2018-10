Argentina - ok Fmi a aumento aiuti e a versamento altri 5 - 7 mld : Roma, 26 ott., askanews, - Via libera del fondo monetario internazionale all'aumento degli aiuti all'Argentina e al versamento di una nuova tranche di fondi da 5,7 miliardi di dollari. Con un ...

Fmi allunga una mano all'Argentina - aiuti record per $57 miliardi : Di fronte a un'economia che quest'anno dovrebbe contrarsi del 2%, a un'inflazione vista salire oltre il 40% e a un peso in sofferenza, l'istituzione di Washington ha anche deciso di mettere a ...

Argentina : prestito record da Fmi - 57 miliardi dollari : Il Fondo stanzierà 57,1 miliardi, hanno annunciato il direttore generale dell'organizzazione di Washington, Christine Lagarde, e il ministro dell'Economia argentino, Nicolas Dujovne, durante una ...

L’FMI presterà 57 - 1 miliardi di dollari all’Argentina : Il Fondo ha inoltre concordato un anticipo del prestito come richiesto dal governo argentino, in grandi difficoltà economiche The post L’FMI presterà 57,1 miliardi di dollari all’Argentina appeared first on Il Post.

Argentina - nuovo accordo con l'Fmi per uscire dalla crisi economica : ... che resta "impegnato ad aiutarla ad affrontare le sfide che ha davanti" spiega Lagarde nel corso di una conferenza stampa congiunta con il ministro dell'economia argentino. "La persistente elevata ...

Argentina - l'Fmi licenzia il governatore : L'uscita di scena di Caputo, poco gradito al Fondo per i troppi giri di vite dati alla politica monetaria, potrebbe facilitare l'esborso. Sensazioni rafforzate da un comunicato gelido del Fondo, «...

Argentina - Lagarde - Fmi - : colloqui vicini alla conclusione : Roma, 26 set., askanews, - Sono ormai "vicini alla linea di arrivo" i colloqui dell'Argentina con il Fondo monetario internazionale, sull'accelerazione del programma di aiuti richiesti da Buenos Aires.

L'Argentina trema. Spera negli aiuti dell'FMI : La situazione in Argentina si fa sempre più critica, tanto da spaventare gli investitori. Ieri 24 settembre 2018, l'indice Merval della borsa argentina ha registrato un tonfo del 3,39% nonostante le ...

Argentina - Macri annuncia nuovi aiuti Fmi - default scongiurato : Roma, 24 set., askanews, - Insolvenza scongiurata in Argentina: lo ha assicurato il presidente Mauricio Macri, annunciando l'imminente versamento di aiuti supplementari da parte del Fondo monetario ...

Argentina - Fmi : 'Progressi importanti' su accelerazione aiuti : Roma, 17 set., askanews, - Dichiarazioni rassicuranti dal Fondo monetario internazionale sull'Argentina. Con una nota, l'istituzione parla di 'Progressi importanti' sulle discussioni in merito alla ...

Fmi rimanda tranche da $3 miliardi per Argentina - peso crolla a nuovo minimo record : Il Fondo Monetario Internazionale avrebbe deciso di rimandare l'erogazione della tranche di aiuti del valore di $3 miliardi all'Argentina: tranche che fa parte dei $50 miliardi di bailout concordati a ...

Tempesta emergenti : Argentina - serve deficit zero per avere fondi Fmi : Al termine di una settimana di fuoco in cui il peso si è svalutato del 30% sul dollaro, costringendo la Banca centrale a elevare i tassi di interesse al 60%, i più alti al mondo,, Macri chiede ora al ...

Argentina in pressing sul FMI per prestito di 50 miliardi : Teleborsa, - Non pare arrestarsi il vertiginoso crollo del peso argentino , che vede diminuire enormemente il proprio potere d'acquisto. La Banca Centrale del Paese sudamericano ha tentato di arginare ...

