Apertura in rialzo per la Borsa di tokyo - Nikkei +0 - 6% : Milano, 26 ott., askanews, - Apertura in rialzo per la Borsa di tokyo sulla scia del rally di Wall Street. L'indice Nikkei ha segnato +0,6%, a 126.75 punti, dopo la caduta del 3,66 giovedì. Il Topix è ...

Spread - Apertura in rialzo : 310 punti nel giorno del giudizio Ue sulla manovra. Salvini : “La bocciatura è certa” : Avvio in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi che alle prime battute segna 310 punti rispetto ai 304 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,54%. Ieri sera ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha risposto alla lettera Ue confermando l’impostazione della manovra 2019 con deficit al 2,4% il prossimo anno. Oggi dovrebbe arrivare il giudizio della Commissione europea sulla legge di bilancio. “La ...

Borsa Tokyo - Apertura in rialzo - +1 - 04% - : ANSA, - Tokyo, 17 OTT - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, seguendo il consolidamento degli indici azionari statunitensi, sulle aspettative di risultati trimestrali positivi. Il Nikkei ...

Spread in rialzo : in Apertura supera i 300 punti : apertura in rialzo per lo Spread che supera di nuovo i 300 punti. Nelle contrattazioni iniziali il differenziale si attesta a 305,3 punti, dopo che ieri, 9 ottobre, aveva chiuso a quota 294, in frenata perché i mercati avevano avuto sentore di una possibile revisione della manovra, nel caso, per l'appunto, di aumenti vertiginosi dello Spread.In tarda serata però il governo, nonostante le bocciature di Bankitalia e Upb, ha ribadito ...

Manovra - lo spread apre in rialzo. Apertura in rosso per piazza Affari : Apertura in rialzo per lo spread a 298 punti dopo la chiusura a 285 venerdì scorso con una variazione che supera il 4%. Il diffreinziale tra Btp e Bund ha anche sfondato quota 300 per poi ritornare a 295. Apertura in rosso per piazza Affari: l’indice Ftse Mib avvia gli scambi a 20.163 punti (-0,90%), l’All Share a 22.273 (-0,81%). L’avanzata dello spread affossa ancora una volta le banche, tra i titoli peggiori del listino: Banco Bpm cede ...

Borse - Apertura in forte rialzo Spread in netto calo a 284 punti : Borsa, apertura fortemente positiva: +1,4% Ftse Mib in avvio con banche in rialzo. Lo Spread è in netto calo ed è sceso a 284 punti. Rendimento decennale al 3,3% Segui su affaritaliani.it

Spread Btp-Bund : Apertura in rialzo a 272 punti : Lo Spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 272 punti contro i 267 della chiusura di venerdì quando era arrivato a sfondare i 280 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 3,20%. ...

Spread osservato speciale - Apertura in rialzo sulle tensioni nel Governo sul deficit : Lo Spread tra Btp decennali e Bund tedeschi apre in forte rialzo a 246 punti, contro i 230 punti della chiusura di ieri. Il tasso del decennale sale al 2,946%.Il differenziale prende il volo per il pressing su Giovanni Tria, a poche ore da un cdm decisivo per i conti pubblici. M5S e Lega chiedono di sforare sul deficit/Pil, con i 5 Stelle che vorrebbero arrivare al 2,4% e la Lega convinta di superare il 2%, per reperire le risorse necessarie per ...