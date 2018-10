Apertura in calo per Piazza Affari | -0 | 5% | | attesa per S&P

Borsa : Tokyo - Apertura in calo - -0 - 98% - : ANSA, - Tokyo, 23 OTT - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi all'insegna della cautela, in scia alla contrazione dell'indice Dow Jones negli Usa - in attesa di maggiori indicazioni dalle trimestrali - ...

Piazza Affari ignora Moody's e premia Fca. In Apertura lo spread in calo di dieci punti : La Borsa sale nella prima fase delle contrattazioni dopo i recenti ribassi: dopo meno di un'ora però il progresso iniziale dell'indice si è ridimensionato e il Ftse Mib sale dell'1,14%. Il mercato ...

Borsa : Tokyo - Apertura in calo - -0 - 70% - : ANSA, - Tokyo, 22 OTT - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno meno, mentre continua l'incertezza a livello diplomatico dopo le nuove rivelazioni dell'Arabia Saudita sull'...

Stati Uniti - a settembre permessi edilizi e Apertura cantieri in calo : Segnali di debolezza giungono dal mercato edilizio degli Stati Uniti . Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense, i nuovi cantieri avviati a settembre sono scesi del 5,3% su base mensile a 1,...

Borsa - a Tokyo Apertura in calo - -0 - 79% - : ANSA, - Tokyo, 15 OTT - La Borsa di Tokyo inizia la settimana col segno meno, seguendo i consistenti ribassi delle precedenti sedute, con l'attenzione degli investitori sulle trattative tra Cina e Usa ...

Borsa.Tokyo - Apertura in calo a -0 - 79% : 03.26 La Borsa di Tokyo inizia la settimana in negativo, seguendo i consistenti ribassi delle precedenti sedute, con l'attenzione degli investitori sulle trattative tra Cina e Usa per le tariffe sul commercio. Il Nikkei cede lo 0,79% a quota 22.515,90, con una perdita di 178punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro a un livello di 112,10, e sull'euro a un valore di 129,50

Nessuna scossa per lo spread : in Apertura si assesta sui 280 punti. Piazza Affari in calo - in rosso le banche : Nessuno scossone per lo spread tra Btp e Bund che, in apertura, si assesta intorno ai 280 punti. Un dato, questo, non molto diverso dalla quello registrato il 4 ottobre in chiusura. Il tasso del decennale è al 3,36%.Segno meno per Piazza Affari, sulla scia della nota di aggiornamento del Def che - con la previsione del deficit al 2,4% - ha suscitato timori nei mercati e dell'Unione europea fatto tornare lo spread tra titoli di stato ...

Apertura dello spread in calo - dopo la fiammata di ieri : Si apre in netto calo per lo spread BTp/Bund la giornata di oggi, dopo il balzo di ieri, e la conferma che il governo vuole aumentare il deficit al 2,4%. Con un’Apertura, però, dopo la notte di clausura per discutere del Def: lo spread beneficia delle indiscrezioni su una possibile Apertura del governo, dopo i rilievi della Ue sulla manovra, che d...

Borse - Apertura in forte rialzo Spread in netto calo a 284 punti : Borsa, apertura fortemente positiva: +1,4% Ftse Mib in avvio con banche in rialzo. Lo Spread è in netto calo ed è sceso a 284 punti. Rendimento decennale al 3,3% Segui su affaritaliani.it