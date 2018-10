Ape Piaggio Ganzo | il tre ruote di Deus Ex Machina

Gruppo Piaggio in India per la presentazione della nuova gamma Ape a gas naturale e metano : Ape Xtra LDX e Ape Auto DX rispondono alla crescente domanda di soluzioni per la mobilità commerciale e all’interesse del mercato Indiano verso fonti di energia alternative. Ottimo momento per Piaggio in India: ad agosto le vendite sono incrementate del 23%, +31,1% le due ruote e +18,8% i veicoli commerciali Ape, il brand che ha rivoluzionato la mobilità leggera commerciale e che quest’anno celebra i 70 anni dalla sua nascita, si rinnova ...