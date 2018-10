Antonio Mezzancella è Francesco Renga Storia di un vincitore annunciato Tale e Quale

Tale e Quale Show : Antonio Mezzancella vince l'ottava edizione. Seconda Drusian - terza Bonanno : È Antonio Mezzancella il vincitore dell'ottava edizione di Tale e Quale Show, il Talent vip di Rai 1 dedicato alle imitazioni delle celebrity. Mezzancella ha battutto Alessandra Drusian e Roberta Bonanno in volata: sono stati loro tre a contendersi il primo gradino del podio per tutta l'edizione, alternandosi alla vetta di settimana in settimana.L'imitazione proposta da Mezzancella stasera era Francesco Renga, che ha deliziato i cinque ...

Vincitore Tale e Quale Show 2018/ Chi è? Ha vinto Antonio Mezzancella : Vincitore Tale e Quale Show 2018, chi è? Favoriti Antonio Mezzancella, Roberta Bonanno e Alessandra Drusian, tutti e tre sul podio a distanza di pochi punti l'uno dall'altro.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 00:05:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 - finale/ Classifica : vincitore Antonio Mezzancella - eliminati Elia - Ermito (Diretta) : Questa sera sulla rete ammiraglia di Casa Rai, andrà in onda a partire dalle 21.15 circa, la settima puntata di Tale e Quale Show 2018, condotta da Carlo Conti in diretta.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 00:03:00 GMT)

Antonio Mezzancella vince Tale e Quale Show : i complimenti della giuria : Antonio Mezzancella è il vincitore di Tale e Quale Show 2018 È calato il sipario sull’ottava edizione di Tale e Quale Show, il varietà di grande successo condotto da Carlo Conti, in onda ogni venerdì sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Quella di quest’anno è stata un’edizione particolarmente intensa e ricca di sorprese con un cast davvero variegato. Antonio Mezzancella è il vincitore di Tale e Quale Show ...

Antonio Mezzancella È FRANCESCO RENGA/ Ottima esibizione : è lui il vincitore? (Tale e Quale Show 2018) : Il percorso di ANTONIO MEZZANCELLA a Tale e Quale Show 2018 continua con l'imitazione di FRANCESCO RENGA. Conquisterà un altro primo posto con la nuova esibizione?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 23:20:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 - Finale/ Classifica e diretta : standing ovation per Antonio Mezzancella : Questa sera sulla rete ammiraglia di Casa Rai, andrà in onda a partire dalle 21.15 circa, la settima puntata di Tale e Quale Show 2018, condotta da Carlo Conti in diretta.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 23:17:00 GMT)

TALE E QUALE SHOW 2018 - FINALE/ Classifica e diretta : Antonio Mezzancella seguito da Drusian e Bonanno : Questa sera sulla rete ammiraglia di Casa Rai, andrà in onda a partire dalle 21.15 circa, la settima puntata di TALE e QUALE SHOW 2018, condotta da Carlo Conti in diretta.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 21:20:00 GMT)

Vincitore Tale e Quale Show 2018 e classifica/ Antonio Mezzancella sarà il campione dell'ottava edizione? : Vincitore Tale e Quale Show 2018, chi è? Questa sera Carlo Conti conduce la finale del torneo: Antonio Mezzancella è il grande favorito, seguito da Roberta Bonanno e Alessandra Drusian.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:19:00 GMT)

TALE E QUALE SHOW 2018/ Anticipazioni settima puntata : in testa Antonio Mezzancella (26 ottobre) : Questa sera sulla rete ammiraglia di Casa Rai, andrà in onda a partire dalle 21.15 circa, la settima puntata di TALE e QUALE SHOW 2018, condotta da Carlo Conti in diretta.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 13:05:00 GMT)

Antonio Mezzancella è Francesco Renga/ Video - è il favorito alla vittoria? (Tale e Quale Show 2018) : Il percorso di Antonio Mezzancella a Tale e Quale Show 2018 continua con l'imitazione di Francesco Renga. Conquisterà un altro primo posto con la nuova esibizione?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 09:55:00 GMT)

Tale e quale show 2018 - sesta puntata/ Classifica e diretta : Antonio Mezzancella si confermerà in vetta? : Tale e quale show 2018, Classifica e vincitore sesta puntata: diretta 19 ottobre con Milly Carlucci quarto giudice. Le assegnazioni ai concorrenti di questa sera.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 21:15:00 GMT)

Antonio Mezzancella è Edoardo Bennato/ Video - l'imitatore non sbaglia un colpo (Tale e quale show 2018) : Dopo la vittoria di settimana scorsa nei panni di Eros Ramazzotti, questa sera a Tale e quale show 2018 Antonio Mezzancella imiterà Edoardo Bennato.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 11:45:00 GMT)

Roberta Bonanno e Antonio Mezzancella - Tale e Quale Show/ Rivincita degli eterni secondi (La Vita in Diretta) : Roberta Bonanno e Antonio Mezzancella sono stati gli ospiti dell’appuntamento conclusivo con La Vita in Diretta, la Rivincita degli eterni secondi con Tale e Quale Show.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:53:00 GMT)

Tale e quale show 2018 - trionfa Antonio Mezzancella/ Classifica e nuova sfida del vincitore (5^ puntata) : Quinta puntata Tale e quale show 2018: il vincitore è Antonio Mezzancella con la canzone "un Angelo disteso al sole" di Ramazzotti. Le assegmazioni delle imitazioni per la prossima settimana(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 11:30:00 GMT)