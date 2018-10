Antonella Elia è Jessica Rabbit Video | prova di sensualità per la showgirl Tale e quale

Tale e Quale Show 2018 - sesta puntata/ Classifica e diretta : Antonella Elia in Rita Pavone : Tale e Quale Show 2018, Classifica e vincitore sesta puntata: diretta 19 ottobre con Milly Carlucci quarto giudice. Le assegnazioni ai concorrenti di questa sera.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 23:11:00 GMT)

Antonella Elia è Rita Pavone/ Video : "Geghegé" o "Il ballo del mattone"? Prova complicata! (Tale e Quale Show) : Antonella Elia interpreterà Rita Pavone a Tale e Quale Show 2018. C'è curiosità per il brano che potrà cantare con il "Geghegé" e "Il ballo del mattone" tra i più gettonati.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:28:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 Antonella Elia imita Arisa VIDEO : Antonella Elia ha imitato Arisa nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 12 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018 Antonella Elia imita Arisa Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si sono esibiti ...

Antonella Elia è Arisa/ Video - protagonista nonostante gli ultimi posti (Tale e Quale Show 2018) : Antonella Elia nei panni di Arisa durante la quinta puntata di Tale e Quale Show 2018, il varietà campione d'ascolti condotto il venerdì sera da Carlo Conti su Rai1(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:50:00 GMT)

Il dramma di Antonella Elia : “Ho abortito a 26 anni. Oggi mi pento” : Antonella Elia racconta il suo rimpianto più grande: un aborto effettuato quando aveva 26 anni. All’epoca la showgirl conduceva La Corrida con Corrado ed era all’apice del successo. Non aveva però una relazione stabile e il padre del bambino era una persona con cui non avrebbe potuto costruire un futuro. Per questo decise di abortire, ma Oggi si pente di quella scelta. “Il mio rimpianto più grande? Un aborto a 26 anni. Non ne ho mai ...

Antonella Elia : "Il mio rimpianto più grande? Un aborto a 26 anni" : Antonella Elia, intervistata dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha svelato un retroscena inedito della propria vita privata. La conduttrice ha subito un aborto all'età di 26 anni all'apice del successo: Il mio rimpianto più grande? Un aborto a 26 anni. Non ne ho mai parlato, ma è ora di liberarmi da questo peso. Antonella Elia: 'Single per scelta. Di Mike ricordo ancora le ...

Antonella Elia : ‘Ho abortito a 26 anni. Oggi lo rimpiango e mi sento incompleta’ : “Il mio rimpianto più grande? Un aborto a 26 anni. Non ne ho mai parlato ma è ora di liberarmi di questo peso”: a svelarlo è Antonella Elia, di professione attrice (QUI tutto quel che c’è da sapere su di lei) ma conosciutissima per essere stata una delle – allora si chiamavano così – vallette della tv più importanti degli anni 90 e primi 2000. In anni recenti vincitrice di un’edizione de L’isola dei ...

Antonella Elia / "Avere abortito a 26 anni è il rimpianto più grande della mia vita" : ANTONELLA ELIA racconta per la prima volta il più grande rimpianto della sua vita e la solitudine che prova alla soglia dei 55 anni: l'intervista del settimanale Chi.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Antonella Elia shock : “un aborto a 26 anni” : Antonella Elia è una delle protagoniste di Tale e Quale Show, ma dietro quelle maschere ed imitazioni portate in scena la showgirl nasconde un grande dolore. Un rimpianto enorme di cui solo adesso è riuscita a liberarsene raccontandolo durante un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini. Antonella Elia: “il mio rimpianto più grande è di avere abortito a 26 anni” Rivelazione shock di ...

Antonella Elia È SANDRA MONDAINI/ Video : Sbirulino salta tra le braccia di Carlo Conti! (Tale e quale show) : ANTONELLA ELIA è SANDRA MONDAINI, l'ex storica valletta di Mike Bongiorno riuscirà a continuare il suo percorso di crescita all'interno della trasmissione di Rai Uno? (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 22:35:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 Antonella Elia imita Sandra Mondaini VIDEO : Antonella Elia ha imitato Sandra Mondaini nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 5 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018 Antonella Elia imita Sandra Mondaini Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si sono ...

Antonella Elia è Sandra Mondaini/ Video - continuerà il suo percorso di crescita? (Tale e quale show 2018) : Antonella Elia è Sandra Mondaini, l'ex storica valletta di Mike Bongiorno riuscirà a continuare il suo percorso di crescita all'interno della trasmissione di Rai Uno? (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 10:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Antonella Elia che schiaffo a Ilary Blasi : 'Ho preferito partecipare a Tale e Quale Show' : Il carattere fumantino di Antonella Elia si è fatto conoscere negli anni durante la sua partecipazione a reality-show come Pechino Express e l'Isola dei Famosi. Proprio per questo motivo la showgirl ...

TALE E QUALE SHOW 2018 - TERZA PUNTATA/ Classifica e diretta - ultima Antonella Elia : la rivincita con la Carrà : Chi dovranno imitare i nuovi concorrenti di TALE e QUALE SHOW 2018? Questa sera, a partire dalle 21.20 circa, Carlo Conti riaprirà i battenti con la TERZA PUNTATA.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:30:00 GMT)