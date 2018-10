Antonella Clerici | “Con Elisa Isoardi ci parlo sempre”

Antonella Clerici spegne la polemica : «La prova del cuoco? Ho parlato con il cuore» : Durante la conferenza stampa di Portobello, riedizione dello storico programma Rai che torna sabato 27 con Antonella Clerici, non poteva mancare una domanda sulla polemica della settimana, quella fra ...

Antonella Clerici a DM : «Portobello è la mamma di tutte le televisioni. Sono convinta di perdere con Maria. Io ed Elisa Isoardi ci siamo sentite dopo la polemica» : Antonella Clerici Antonella Clerici è più che mai concentrata. Manca poco al debutto di Portobello (domani, ore 20.35 Rai1), momento tanto atteso quanto delicato. Antonella si confronterà con il programma da cui “tutto deriva” andando ad occupare la non facile collocazione del sabato sera. Per questo non vuole distrazioni e cerca di mettere a tacere ogni polemica. Come quelle sullo stop a Maria De Filippi a Vieni da Me e quella, che ...

Anticipazioni Portobello - gli ospiti di Antonella Clerici nella prima puntata del 27 ottobre 2018 : Al via “Portobello”, il mercatino più famoso della tv con Antonella Clerici su Rai 1: ecco ospiti ed Anticipazioni della prima puntata di sabato 27 ottobre Tutto pronto per la prima puntata di Portobello, il celebre programma portato al successo da Enzo Tortora che torna su Rai1. Il mercatino più famoso del piccolo schermo torna così a far divertire e tenere compagnia al pubblico della Rai con un’edizione rinnovata condotta da ...

Antonella Clerici riporta in Rai “Portobello” - il celebre people show di Enzo Tortora : “Portobello” torna in tv. E lo fa con Antonella Clerici, alla guida del mercatino più famoso della tv da sabato 27 ottobre in prima serata su Rai1. Come nel 1977, quando partì il celebre people show ideato e condotto dall’indimenticabile Enzo Tortora, i protagonisti assoluti saranno gli inserzionisti e la gente comune, chiamata a partecipare attivamente in studio e attraverso le telefonate da casa. Nel mercatino di “Portobello” Antonella ...

Al via 'Portobello' di Antonella Clerici : ospiti Carlo Verdone e Arisa. Le anticipazioni : Il mercatino più famoso della tv torna da sabato 27 ottobre in prima serata su Rai1. Nel cast anche Carlotta Mantovan

