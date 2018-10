Antitrust | abuso posizione dominante Siae

L’Antitrust ha detto che la SIAE ha compiuto un «abuso di posizione dominante» : Mettendo in atto un monopolio di fatto e rendendo agli autori difficile – se non impossibile – esercitare il loro diritto di scelta The post L’Antitrust ha detto che la SIAE ha compiuto un «abuso di posizione dominante» appeared first on Il Post.

