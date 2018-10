Anticipazioni patch Destiny 2 del 30 ottobre | novità su armi e armature esotiche

Si smuovono le acque per Huawei P10 Lite Vodafone e TIM : Anticipazioni sulle prossime patch : Emergono proprio oggi 25 ottobre alcune indicazioni molto interessanti per gli utenti che seguono sempre con interesse le vicende di Huawei P10 Lite, almeno per quanto riguarda le versioni brandizzate Vodafone e TIM. Ad inizio settimana abbiamo notato come qualcosa si stia muovendo in primis per i prodotti no brand, considerando il fatto che dal nostro articolo è trapelata l'intenzione da parte del produttore di rilasciare l'aggiornamento con ...

Compatibilità tra Huawei P8 Lite 2017 e GPU Turbo : Anticipazioni su doppia patch B387 e B388 : Ci sono ottime notizie oggi 22 ottobre per i tanti utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P8 Lite 2017 qui in Italia, alla luce di alcune anticipazioni che possiamo ricavarci direttamente dai prossimi aggiornamenti software concepiti per il dispositivo. Durante lo scorso fine settimana ci siamo soffermati su alcuni aspetti specifici relativi alla patch B386, facendovi sapere con un apposito articolo che non sia lecito aspettarsi grosse ...

In uscita in Europa una nuova patch 156 per Huawei P20 Lite : alcune Anticipazioni : Torna sotto la luce dei riflettori il cosiddetto Huawei P20 Lite. Uno degli smartphone più chiacchierati e desiderati del momento, complici alcune promozioni davvero allettanti che abbiamo trattato sulle nostre pagine nel corso del fine settimana, in queste ore sta ricevendo anche un apprezzabile aggiornamento. Secondo le informazioni raccolte, infatti, in Europa sarebbe già partita la distribuzione della patch B156, con cui il produttore ...