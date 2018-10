Anticipazioni Il Segreto | Fernando denigra Irene prima delle nozze con Severo

Blastingnews

: Il Segreto Anticipazioni 26 ottobre 2018: Fe accusata della scomparsa di Nazaria - infoitcultura : Il Segreto Anticipazioni 26 ottobre 2018: Fe accusata della scomparsa di Nazaria - TempestaItalian : #IlSegreto: Ecco come morirà il perfido Generale! #Anticipazioni #Video #ElSecretoDePuenteViejo - daringtodo : Severo manda un dolce messaggio alla moglie Candela prima di sposare Irene. #IlSegreto -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Torna lo spazio dedicato alle notizie de Il, VIDEOla telenovella che da ormai da 7 anni è protagonista dei pomeriggi di Canale 5. Lenuove puntate, in programma tra qualche mese in Italia si soffermano suCampuzano interpretata dall'attrice spagnola Rebeca Sala. La donna, infatti, diventera' la nuova fidanzata di. Una unione che purtroppo provochera' i commenti poco carini di, che fara' di tutto pur di rovinare la felicita' di, prossimi alle. Il, presto sposiMesia tornera' ad essere il protagonistapuntate de Il, in onda tra qualche mese in Italia. L'ex marito di Maria, infatti, tornera' a Puente Viejo per prendere il posto di Donna Francisca alla Casona. Proprio quest'ultima è scomparsa dal borgo iberico in to al ricevimento di una lettera ...