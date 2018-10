Annunciate le date dello Sweetener Tour di Ariana Grande | primi concerti da marzo 2019

Fortnite : Annunciate le date dell'evento a tema Halloween "Fortnitemares" : Poco tempo fa vi avevamo già parlato della possibilità di un nuovo evento a tema Halloween di Fortnite. Tuttavia, non era stato confermato per quest'anno "Fortnitemares".Ebbene, la situazione è cambiata, in quanto Epic ha ufficialmente annunciato le date dell'evento.Come riporta Fortnite Intel, l'evento inizierà mercoledì 24 ottobre 2018 e terminerà lunedì 26 novembre 2018. Le uniche informazioni che sono state raccolte, ci dicono che ...

Marco Mengoni : Annunciate le prime date del #MengoniLive2019 : Il trionfo a X Factor 3 (2009)Re Matto alla 60º edizione di Sanremo (2010)"Miglior Artista Europeo" agli MTV EMA (2010)Si mette a nudo per Vanity Fair (2011)La vittoria a Sanremo 2013 con L'essenzialeLa performance agli Eurovision Song Contest (2013)Vola a Los Angeles per Billboard (2013)Mengoni vs Vernia: come due gocce d’acqua (2013)Agli Home Visit con Mika (2013)Marco MengoniSotto la doccia di X Factor (2014)Il ritorno è all’insegna ...

Mengoni torna sul palco - Annunciate le prime date del tour : si parte il 27 aprile da Torino : Da venerdì 19 ottobre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali arrivano 'Voglio' e 'Buona vita' . Per la prima volta Marco Mengoni sceglie ben due brani per anticipare il suo ...

Marco Mengoni – Da domani in radio due nuovi singoli : Annunciate le prime date del MengoniLive2019 : Marco Mengoni da venerdì in tutte le radio e sulle piattaforme digitali con Voglio e Buona Vita. annunciate le prime date di #MengoniLive2019 LA RELEASE >> Da venerdì 19 ottobre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali arrivano VOGLIO e BUONA VITA. Per la prima volta Marco Mengoni sceglie ben due brani per anticipare il suo prossimo disco di inediti che uscirà il 30 novembre su etichetta Sony Music. L’ANTEPRIMA ...

Concerti di Patti Smith in Italia nel 2018 - Annunciate 5 date : info e biglietti in prevendita : I Concerti di Patti Smith sono ufficiali. Dopo le diverse date tenute nei mesi scorsi, la sacerdotessa del rock è pronta a tornare per una nuova serie di date che la terranno impegnata nel mese di dicembre e con biglietti in prevendita in tutti i canali abilitati. Gli spettacoli in programma per il mese di dicembre ricalcano quelli che l'artista ha portato a Venezia e che ha voluto intitolare Word and music. Nel corso del concerto, c'è stato ...

Eminem sarà in tour anche nel 2019 : ecco le prime date Annunciate : Inarrestabile The post Eminem sarà in tour anche nel 2019: ecco le prime date annunciate appeared first on News Mtv Italia.

Concerti dei Subsonica nel 2019 - Annunciate due nuove date : info biglietti in prevendita : I Concerti dei Subsonica nel 2019 si arricchiscono di due nuove date. Il gruppo di Samuel e Boosta ha presentato il disco del ritorno in musica della band a Castel Del Monte, approfittando dell'occasione per annunciare che le date di Torino e Milano con biglietti che saranno presto in vendita per i Concerti del 15 e 19 febbraio prossimi. I biglietti saranno disponibili con la modalità di consegna tramite corriere espresso oppure con ritiro ...