ANNO IV n 55

Tour de France 2019 - analisi del percorso. Pochi arrivi in salita - occorrerà osare. Le due cronometro sarANNO decisive? : Il percorso del Tour de France 2019 si preannuncia particolarmente variegato e accattivante con cinque arrivi in salita, appena due frazioni a cronometro (una a squadre e una individuale) e diverse insidie nascoste nel corso delle tre settimane di gara. Sulla carta sembra essere un tracciato adatto agli scattisti e agli scalatori che possono sfruttare i Pochi chilometri contro le lancette (appena 54 in tutto, equamente ripartiti tra Bruxelles ...

L'ex avvocato "d'oro" vince la causa. Mario Cartasegna guadagnerà 651mila euro di pensione l'ANNO : Ha vinto la causa e percepirà 651 mila euro di pensione l'anno. Mario Cartasegna, ex avvocato comunale di Perugia, stando a quanto stabilito dalla Corte dei Conti ha riconquistato la sua pensione d'oro. A riportare la storia è Gian Antonio Stella sulle pagine deIl Corriere della Sera, che già aveva fatto scoppiare il caso nel 2015. L'avvocato riuscì a farsi assumere dal Comune di Perugia con un "premio" per ogni causa ...

Morte Desirèe - la psicologa Spina : “HANNO considerato come nulla la vita di questa ragazza” : La psicologa e sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “questa drammatica storia di sconfitta, di un paese intero, si innesta in un quadro di degrado preesistente -ha dichiarato la Spina- legato alle condizioni della giovane Desirèe: genitori separati, lei affidata alla nonna, la nonna stessa ha riferito che tornava a casa ...

F1 – Ricciardo - la superstizione e l’avvertimento alla Red Bull : “i ragazzi si stancherANNO di vedermi così incazzato” : Daniel Ricciardo sorridente in Messico: l’australiano della Red Bull pronto e motivato per la nuova gara nonostante le recenti e deludenti difficoltà Occhiali da sole cool, baffetto caratteristico e calzini super appariscenti, Daniel Ricciardo sembra essersi lasciato alle spalle la delusione di Austin: l’australiano della Red Bull è entrato già nel mood perfetto per il nuovo appuntamento in Messico. Photo4/LaPresse Nonostante ...

AAA operaio cercasi : i lavori più richiesti che in pochi sANNO fare : Secondo i dati di Unioncamere un profilo professionale su tre è "di difficile reperimento", cioè le imprese fanno fatica a...

Andrea IANNOne si consola con l’ex amica di Belen : Andrea Iannone dopo la fine della sua storia con Belen si è trovato travolto dal gossip. Iannone è stato fotografato dai paparazzi a fianco di diverse ragazze, ma stavolta è stato sorpreso durante un pomeriggio assieme a Martina Menegon, grande amica della sua ex. Iannone e Martina, di professione designer, sono stati fotografati da “Novella2000″ in due diverse occasioni: prima insieme al bar mentre parlano in confidenza e poi a spasso per ...

Moscovici : 'Grazie agli italiani che hANNO reagito alla 'scarpata'' : 'Grazie di cuore a tutti gli italiani che hanno reagito all'atto di Angelo Ciocca. In democrazia, la violenza, seppur simbolica, non è tollerabile nei Parlamenti e in qualsiasi altro luogo. Possiamo ...

Mafia Capitale - chiesto processo per 17 : tra loro anche l'ex braccio destro di AlemANNO : Quanto a Micaela Campana, comparsa davanti ai giudici nell'udienza del 17 ottobre 2016, avrebbe 'negato reiteratamente numerose circostanze della sua vita politica e personale', fra le quali 'la ...

Antimeningococco B oltre primo ANNO di vita abbatte rischi : Roma, 26 ott., AdnKronos Salute, - "L'infezione da meningococco è la malattia batterica, prevenibile con vaccino, a più alto grado di mortalità, oltre che quella ad altissimo rischio di gravi ...

Autista del bus scaccia i passeggeri che non fANNO salire un disabile a Parigi : Lezioni di civiltà da parte dell'Autista di un autobus che ha scacciato i passeggeri per il loro rifiuto di fare posto a un disabile sulla carrozzina. E' accaduto a Parigi, con la storia che si è ...

Vaccini - Castiglia : antimeningococco B oltre primo ANNO di vita abbatte rischi : “L’infezione da meningococco è la malattia batterica, prevenibile con vaccino, a più alto grado di mortalità, oltre che quella ad altissimo rischio di gravi conseguenze pertanto è importante proteggere i bambini. Attualmente la vaccinazione contro il meningococco B è offerta a tutti i nuovi nati, quella contro il meningococco C a tutti le coorti nel secondo anno di vita, ma è auspicabile che al di sopra del primo anno ci possa essere ...

De Magistris fa il rimpasto in Giunta entrano BuonANNO e Marmorale : Presentata la nuova Giunta guidata da Luigi de Magistris. Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo San Giacomo Il sindaco di Napoli ha fatto conoscere la nuova composizione della squadra. Ecco le ...

Milano - lettera al sindaco della famiglia arcobaleno : "Le nostre figlie hANNO i diritti di tutti i bambini" : Anna e Maria sono nate dieci mesi fa in California, i loro padri scrivono a Sala: "TrascrivA l'atto di nascita americano in cui risultiamo due papà, e quello di tutti i bimbi in attesa"

MTV Unplugged con i Biffy Clyro è stato premiato come miglior concerto televisivo dell’ANNO : Agli UK Music Video Awards The post MTV Unplugged con i Biffy Clyro è stato premiato come miglior concerto televisivo dell’anno appeared first on News Mtv Italia.