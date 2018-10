Ancora una rapina con un coltello Questa volta i carabinieri fermano il ladro

Terremoto e tsunami in Indonesia : oltre 220mila persone sono Ancora senza un tetto - la stagione delle piogge ostacola i soccorsi e aumenta il rischio di epidemie : Più di 220.000 persone sono ancora senza un tetto sull’isola Indonesiana di Sulawesi dopo che le loro case sono state distrutte o gravemente danneggiate dal Terremoto e dallo tsunami che hanno già causato la morte di oltre 2.000 persone. Le forti piogge cadute negli ultimi giorni sull’isola aumentano inoltre il rischio di un focolaio di malattie e ostacolano ulteriormente le operazioni di soccorso: è l’allarme di Save the Children, ...

La Svizzera respinge Bello Figo Ancora una volta - live annullato dopo le minacce : Bello Figo Gu avrebbe dovuto esibirsi il prossimo 27 ottobre in Canton Ticino, purtroppo per lui però il live è stato annullato, o meglio, gli organizzatori hanno preferito annullarlo, su consiglio delle forze dell'ordine svizzere. Alla base della decisione, stando a quanto dichiarato dai media locali, ci sarebbero le numerose minacce ricevute dai proprietari del locale che avrebbe dovuto ospitare il live a partire dal giorno della diffusione ...

Ancora una volta lo spiderman francese sfida la gravità : Alain Robert ha scalato a mani nude nella sua carriera di freeclimber estremo a mani nude una noventina dei grattacieli più alti del mondo. 25 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Anticipazioni Una Vita : Maria Luisa scopre che Elvira è Ancora viva : Anticipazione Una Vita: Maria Luisa trova indizi importanti su Elvira Le Anticipazioni di Una Vita annunciano che Maria Luisa scopre che Elvira è ancora viva. Infatti, presto assisteremo al suo ritorno. La figlia di Arturo finalmente riesce a tornare dal suo amato Simon. La giovane Valverde arriva troppo tardi, in quanto Simon ha ormai sposato […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Maria Luisa scopre che Elvira è ancora viva proviene da ...

C’è una cosa Ancora più difficile di una vincita alla lotteria : sopravvivere dopo aver vinto : È ovvio, la pubblicità serve a far comprare più biglietti della lotteria possibile, il sogno che ti vende è quello di una vita meravigliosa dopo che col tuo biglietto (ovviamente vincente) vai da qualche parte e qualcuno ti consegna più di un miliardo e mezzo di dollari pronti ad essere spesi, pronti a cambiarti la vita. Intendiamoci, è la verità, il gruzzolo la vita la cambia per davvero, ma la ...

C'è una cosa Ancora più difficile di una vincita alla lotteria : sopravvivere dopo aver vinto : È ovvio, la pubblicità serve a far comprare più biglietti della lotteria possibile, il sogno che ti vende è quello di una vita meravigliosa dopo che col tuo biglietto , ovviamente vincente, vai da ...

Luna Melis/ Video - per Manuel Agnelli può Ancora migliorare (X Factor 2018) : La giovane Luna Melis è arrivata ai Live Show di X Factor 2018 nella squadra delle Under Donne di Manuel Agnelli. Riuscirà a migliorare come le ha chiesto il suo giudice?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 09:20:00 GMT)

Spoiler - Una Vita : Elvira ripudiata da Burak Demir in Turchia - Simon Ancora cotto di lei : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che racconta le vicende del vecchio quartiere di Acacias 38. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, annunciano il ritorno di Elvira Valverde, interpreta da Laura Rozalen. La ragazza, infatti, raccontera' a Maria Luisa e Simon di essere stata vittima di un piano diabolico architettato da suo padre Arturo Valverde Manuel Regueiro. D'altro canto, Simon ...

Casalino fa litigare Ancora una volta Tria e 5 Stelle : "Non desidero commentare volgarità e minacce contro funzionari dello Stato, specie se questi ricoprono una funzione di garanzia e indipendenza universalmente riconosciuta e prevista dall'ordinamento". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in un'intervista concessa a Famiglia Cristiana in edicola domani, a proposito delle affermazioni del portavoce di Palazzo Chigi, Rocco Casalino, contro i tecnici del ministero ...

Patrick Dempsey torna in Italia e veste Ancora i panni del medico per una giusta causa (video) : Impegnato nelle riprese della serie tv Devils di Sky al fianco di Alessandro Borghi, Patrick Dempsey torna in Italia anche per un altro motivo. Testimonial Vodafone ormai da diversi anni, l'ex interprete di Grey's Anatomy e protagonista della nuova serie tv La verità sul caso Harry Quebert girerà il nuovo spot per la compagnia telefonica a Catania ai primi di novembre. Dopo l'iniziale stop per ragioni burocratiche, infatti, il sindaco di ...

Red Dead Redemption 2 : una valanga di notizie sulla day one patch - l'app dedicata e molto altro Ancora : Come annunciato in precedenza , Red Dead Online è una nuova esperienza online ambientata nell'enorme mondo aperto di Red Dead Redemption 2 . Come accade con tutte le esperienze online di questa ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : il Settebello Ancora una volta non riesce a vincere una sfida giocata corpo a corpo : ancora una volta una partita giocata corpo a corpo non ci sorride: è un po’ il motivo che ha accompagnato il Settebello in questo 2018 ed ancora una volta il trend si è confermato ieri contro il Montenegro. Partita sempre condotta, ma alla fine è arrivato il pari dei padroni di casa e la successiva sconfitta ai rigori. Certo, non sarà la partita persa ieri a compromettere il cammino azzurro in Europa Cup, anzi il Settebello ieri è stato ...

Trovato il più antico relitto di una nave greca nel Mar Nero : ha 2.400 anni ed è Ancora intatto : Il relitto è stato Trovato a quasi 2mila metri di profondità, arenato su un fondale del Mar Nero: probabilmente si trattava di un mercantile utilizzato dai greci per commerciare anfore.Continua a leggere

Foschi : Capitale in ginocchio Ancora una volta - Raggi peggior sindaco di sempre : Roma – “Un temporale e Roma si e’ nuovamente bloccata. Strade allagate, tombini e caditoie ostruiti, caos trasporti, stazione della metropolitana chiuse. Una citta’ in ginocchio per l’ennesima volta, e siamo solo a inizio autunno. Che succedera’ in inverno? L’incapacita’ della giunta Raggi e’ ormai diventata un problema grave per la Capitale d’Italia”. “Oggi la sindaca si ...