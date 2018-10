Ancelotti | ' Vincere lo scudetto? Bisogna fare qualcosa di straordinario per battere la

Napoli - Ancelotti : ''Liverpool forte - sappiamo cosa fare per vincere'' : Napoli - Carlo Ancelotti parla alla vigilia della sfida di Champions League al San Paolo contro il Liverpool. Siamo appena alla seconda giornata della fase a gironi ma per gli azzurri si tratta già di ...

Napoli - Ancelotti sfida la Juventus : "Non firmo per il pari"/ Ultime notizie : "Qui c'è tutto per vincere" : Napoli, Ancelotti sfida la Juventus: "Non firmo per il pari"/ Ultime notizie, il tecnico partenopeo alla vigilia del big match: "Qui c'è tutto per vincere"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 15:35:00 GMT)

Ancelotti carica il Napoli : 'Non firmerei per un pareggio. Sono qui per vincere qualcosa' : TORINO - Per la classifica ma soprattutto per l'umore, il Napoli va a Torino per sfidare la Juventus e presentarsi come vera pretendente al titolo. Per farlo però dovrà fare punti, per evitare la ...

Allegri scherza con Ancelotti : 'E' un professore. Che la smettesse un po' di vincere...' : ROMA - 'Domani dobbiamo fare una partita tosta e fisica. Una partita da Juventus'. E' questo il manifesto programmatico che Max Allegri appende sulla bacheca bianconera alla vigilia dello scontro al ...

Napoli - Ancelotti : “a Genova per vincere” : “E’ ancora troppo presto per parlare della situazione di classifica, ora siamo molto concentrati su quello che dobbiamo fare, come evitare di dover rimontare come accaduto nelle prime due partite”. Lo ha detto Carlo Ancelotti alla vigilia della partita di Genova di domani. “A Marassi – a detto – vogliamo iniziare in maniera diversa, perché rimontare non sempre è possibile e stiamo limando questo aspetto. ...

Napoli - Ancelotti : "La classifica? Pensiamo a vincere con la Samp" : Terzo impegno di campionato per il Napoli, che dopo i due anticipi del sabato sera contro Lazio e Milan gioca la sua prima gara domenicale, sempre alle 20.30, sul campo della Sampdoria. Ancelotti ha ...

Allan : "È facile lavorare con Ancelotti. Voglio aiutare il Napoli a vincere qualcosa" : L'aggettivo con il quale i tifosi lo definisco è "FenomenAllan". Il brasiliano è già imprescindibile per il Napoli di Ancelotti ed ha davvero impressionato, avversari e critica, nelle prime due ...