Alpina B4 S Bi-Turbo Edition 99 | potenza e stile su base Bmw Serie 4 FOTO

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Con 452 CV e 680 Nm di coppia sotto il cofano la B4 S Bi-99 si presenta come un missile su quattro ruote, storico marchio svizzero da sempre legato a personalizzazioni estreme dei modelli Bmw, ha svelato l’inedita B4 S Bi-99, edizione a tiratura limitata di 99 esemplari basata sulla già sportivissima Bmw 440i. Declinata sia in versione coupé che cabriolet, la B4 S Bi-99 vanta nuove livree esterne chiamate Sapphire Black, Mineral White,Blue, Grigio Medio e Fire Orange a cui vengono abbinati cerchiClassic forgiati da 20 pollici e appendici aerodinamiche in fibra di carbonio. L’abitacolo può essere personalizzato con accostamenti cromatici in Black high-gloss, Black Matt e Blue Matt, non mancano inoltre il volante sportivo, sedili ad alto contenimento Clubsport rivestiti in pelle Merino Black e Alcantara. Sotto il ...