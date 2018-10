Allerta Meteo Toscana | criticità “gialla” per forti temporali domani in Lunigiana e

Temporali e vento in arrivo - è Allerta meteo : Indagine su BorgoFaxhall, blitz della Municipale e della Finanza in Comune 3 Ritrovato il 69enne scomparso nei boschi a Coli: è ferito ma vivo 4 Dal porto di La Spezia fiumi di cocaina nel Piacentino, ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo estremo in arrivo al Nord Italia : domenica 28 e lunedì 29 attenzione a piogge torrenziali - alluvioni e al pericolo tornado [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per “piogge diffuse e temporali” sabato 27 ottobre - tutti i dettagli : La protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal. Questa la scansione dell’Allerta: Tutte le zone, bacini piccoli e medi: dalle 6 alle 23.59 di domani, sabato 27 ottobre Tutte le zone, bacini grandi: dalle 15 alle 23.59 di domani, sabato 27 ottobre Data la tipologia dell’evento, verranno effettuate ulteriori valutazioni relative ai colori e alle zone coinvolte ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” per temporali e vento forte : “Una profonda saccatura presente sul bacino del Mediterraneo determinerà l’afflusso di correnti umide ed instabili sulla nostra regione. Le precipitazioni risulteranno diffuse e persistenti inizialmente sul settore centro-occidentale in estensione al restante territorio nel corso della giornata. Sui rilievi appenninici centro-occidentali le precipitazioni risulteranno anche a carattere temporalesco, localmente molto intense e di tipo ...

Allerta Meteo Lazio : criticità “gialla” per temporali da domani mattina per 24 ore : Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste da isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: dalla mattinata di domani, sabato 27 ottobre e per le successive 18-24 ore su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, ...

Allerta Meteo - inizia la grande “sciroccata” che porterà il “Monsone Italiano” : nel weekend prima ondata di piogge torrenziali [MAPPE] : 1/15 ...

Allerta Meteo Sicilia : venti fortissimi e mareggiate in arrivo - poi anche temporali : L'Italia si appresta a vivere una intensa e duratura fase di maltempo, determinata dalla formazione di una vasta area depressionaria di origine nord-atlantica sull'Europa centro-occidentale e il...

Allerta Meteo - arriva il “Monsone Italiano” : piogge torrenziali - forte scirocco e caldo anomalo - scatta l’allarme alluvione [MAPPE] : 1/45 ...

Roma : rinviata per Allerta Meteo #Vialibera prevista domenica : Roma – “Si comunica che l’iniziativa #Vialibera programmata per domenica 28 ottobre e’ stata annullata e rinviata a data da definirsi per il maltempo previsto per il fine settimana”. Lo comunica, in una nota, il Campidoglio. L'articolo Roma: rinviata per allerta meteo #Vialibera prevista domenica proviene da RomaDailyNews.

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per vento forte : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo codice “giallo” per vento forte per le zone montane nel nord della regione per domani. Sulla zona montana in quota, oltre i 1500-2000 metri, è previsto vento forte da nord o nord-ovest, e anche nei fondovalle, specie in quelli più alti, saranno possibili raffiche localmente anche forti. L'articolo Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità ...

Allerta Meteo - il pasticcio bollettini : scuole aperte con 7 codici arancioni : Se volete capire perché ieri le scuole sono rimaste chiuse dovete avere memoria lunga e tornare allo scorso mese di febbraio. Italia percorsa dai brividi artici, nevicate ovunque, previsioni di gelate ...

Allerta Meteo Estofex - la goccia fredda alimenta il maltempo al Sud con nubifragi - grandine e trombe marine : Allerta Meteo – Dopo una giornata di maltempo e piogge torrenziali su molte aree del Sud Italia, oggi, martedì 23 ottobre, il maltempo andrà a concentrarsi più verso l’estremo Sud ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette nuovi, importanti avvisi. Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Italia, Malta, Grecia, Turchia meridionale, Cipro, Libano e Siria per nubifragi e grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di ...

Allerta Meteo Puglia : rischio idrogeologico e idrologico - criticità “arancione” per temporali : La protezione civile regionale della Puglia ha diramato un’Allerta Meteo gialla e arancione valida fino alle 15 di oggi, per rischio idrogeologico e idrologico per temporali localizzati: previste “Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio regionale con quantitativi cumulati da deboli a moderati su settori interni meridionali della Puglia; i fenomeni saranno accompagnati da ...

Allerta Meteo Estofex : Sud Italia a rischio nubifragi : Allerta meteo Estofex - Insiste il maltempo al Sud! Allerta meteo Estofex - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 1 su massimo di tre)...