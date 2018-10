Juve : Allegri - anche domani con Ronaldo : ANSA, - TORINO, 26 OTT - "Ronaldo domani gioca, poi vediamo, facciamo un passo alla volta". Niente pausa per 'CR7', che domani sarà ancora una volta titolare contro l'Empoli. "Non possiamo sapere ...

Juventus - Bentancur sorprende a Manchester : il nuovo titolare di Allegri : Nella Juventus, Pjanic e Matuidi: uno dei migliori playmaker d'Europa e un campione del mondo. Bentancur sulla carta era un ragazzo invitato alla festa degli adulti. Rodrigo invece ha mandato un ...

Manchester United-Juventus - Allegri : “La squadra cresce con costanza” : Bella, netta autorevole sono i tre termini che descrivo alla perfezione la vittoria della Juventus all’Old Trafford di Manchester. Annichilito Mourinho, annichiliti i Red Devils. Con questa vittoria il passaggio agli ottavi di finale è praticamente conquistato. Ecco dagli schermi di Sky Sport le parole di mister Massimiliano Allegri. LE PAROLE DI Allegri “Oggi i […] L'articolo Manchester United-Juventus, Allegri: “La ...

DIRETTA/ Manchester Utd-Juventus (risultato finale 0-1) streaming video Sky : Allegri batte Mourinho! : DIRETTA Manchester United-Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone H(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:49:00 GMT)

Manchester United Juve - Allegri : 'La partita di domani ci dirà a che punto siamo in Champions' : LIVE 19:36 22 ott - Finisce qui la conferenza stampa di Massimiliano Allegri 19:36 22 ott Allegri su Bernardeschi "domani è una partita importante anche per lui: è un giovane in crescita, che sarà ...

Juventus - brutte notizie per Allegri : Mandzukic fuori dai convocati per la sfida con il Manchester United : L’attaccante croato non è stato convocato per una distorsione alla caviglia sinistra occorsagli durante l’allenamento di oggi Mario Mandzukic non parteciperà al match di Champions League che la Juventus giocherà domani contro il Manchester United, il croato ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra che ha obbligato Allegri ad escluderlo dalla lista dei convocati. Questo il comunicato del club bianconero: ‘Sono ...

Juventus - Allegri : "Oggi bisognava vincere - avevamo la testa a Manchester" : Il tecnico bianconero dopo il primo stop stagionale col Genoa: "Un pareggio che fa bene così torniamo coi piedi per terra"

Juve - Allegri : 'La testa era già a Manchester. Il pari riporta tutti con i piedi per terra' : Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , analizza a Sky Sport il pareggio interno con il Genoa: 'Siamo usciti dalla partita dopo un buon inizio di secondo tempo, loro sono stati bravi a stare dentro e non scoprirsi mai. Invece di fare il 2-0 per una ...

Infortunio Douglas Costa - guai per Allegri : si ferma anche l’attaccante : Infortunio Douglas Costa – Per quanto riguarda il fronte infortuni è una giornata da dimenticare per la Juventus, prima quello del centrocampista Khedira poi quello di Douglas Costa. Nel match va segnalato anche il brutto gesto di Cristiano Ronaldo che ha tirato i capelli i capelli all’avversario Murillo. Preoccupazione per le condizioni di Douglas Costa, il brasiliano ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo essersi ...

Tra Allegri ed Ambra va a gonfie vele - al pranzo in famiglia anche la figlia dell’allenatore con il nuovo fidanzato [GALLERY] : Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini a distanza di più di un anno stanno insieme, l’allenatore della Juventus e l’attrice italiana beccati insieme alle rispettive famiglie dai paparazzi Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini fanno sempre più sul serio. A distanza di un anno dall’inizio della storia d’amore, la relazione tra allenatore della Juventus e l’attrice italiana va a gonfie vele. I paparazzi della ...

E fu così che Allegri litigò anche con Marchisio : Massimiliano Allegri continua con il suo atteggiamento non proprio conciliante con diversi big incontrati sulla sua strada calcistica Massimiliano Allegri ha un compito senz’altro difficile alla Juventus, quello di gestire un gruppo pieno zeppo di campioni illustri. A volte al tecnico bianconero è riuscita alla grande questa ‘operazione gestionale’, altre invece molto meno. Con Claudio Marchisio ad esempio, l’addio ...

Ronaldo a secco - Allegri : “arriveranno anche le gioie individuali” : “Le gioie individuali arriveranno meritatissime per tutti”. Tranquillizza tutti, Massimiliano Allegri, nel tweet pubblicato dopo la vittoria al ‘Tardini’ di Parma. Terzo successo , ma anche terza partita a secco per Ronaldo ed è questo il riferimento nel messaggio dell’allenatore dei bianconeri. “Stiamo costruendo la nostra identità di squadra e a punteggio pieno si lavora ancora meglio”, aggiunge. ...

Juventus - Allegri in conferenza : «Lo scudetto passa anche dal Tardini - domani CR7 con Mandzukic» : L’ultimo match prima della sosta delle nazionali vedrà impegnata la Juventus al Tardini di Parma. I bianconeri vogliono conquistare i tre punti per rimanere a punteggio pieno, ma Allegri, nella consueta conferenza pre-gara, tiene alta l’attenzione del gruppo: «Non dobbiamo sottovalutare una trasferta che è sempre stata ostica. È da questi campi che passa la lotta per lo scudetto. In più le prime sei squadre si sono livellate ...