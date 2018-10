Alitalia | Luigi Di Maio pensa di aver trovato la soluzione

Alitalia - Luigi Di Maio sospetta di Giovanni Tria : 'Dietro al suo no - ci sarebbe Claudia Bugno' : Tria , di tutta risposta, ha reagito alla proposta così: 'Delle cose che fa il Tesoro deve parlare il ministro dell'Economia'. Ma per i 5 Stelle dietro all'irritazione del ministro ci sarebbe un'altra ...

Luigi Gubitosi : "Per Alitalia piccolo utile nel terzo trimestre" : "Il terzo trimestre che si sta concludendo è stato un buon periodo per Alitalia. È il primo trimestre in cui Alitalia dovrebbe chiudere con un piccolissimo utile". Lo ha detto il commissario di Alitalia Luigi Gubitosi in audizione alla commissione Trasporti della Camera sulla situazione economico-finanziaria della compagnia."Era tanto tempo che non succedeva - ha aggiunto Gubitosi -. È il miglior trimestre dell'anno" in ...