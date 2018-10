Alatri | padre violenta ripetutamente un' amichetta della figlia | arrestato

Blastingnews

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Un nuovo caso di violenza sessuale nel Lazio, questa volta adFrosinone dove un uomo è stato tratto in arresto per avertol'amicaminorenne. La ragazzina è statata nel bosco, in una zona rurale lontana da occhi indiscreti, l'uomo sarebbe anche un amico di famiglia dei genitorivittima., uomo stupra una minorenne I carabinieri hannol'uomo con l'accusa di violenza sessuale pluriaggravata ai danni di minore, il provvedimento di confermacustodia cautelare in carcere è stato emanato dal Tribunale di Frosinone, dal GIP che ha guidato i militari durante le indagini. Gli investigatori hanno appurato che lo stupratore, durante una notte di settembre 2018 approfittando di un rapporto d'amicizia con i genitorivittima, si era offerto di riaccompagnare la ragazzina a casa con la sua auto. L'uomo però, ...