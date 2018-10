Al via la nuova stagione del Teatro Bellini di Casalbuttano

Isola dei Famosi : Valeria Marini sarà la nuova inviata? : Valeria Marini sarà l’inviata dell’Isola dei Famosi 2019? Valeria Marini potrebbe presto seguire la strada tracciata da Stefano Bettarini e Stefano De Martino. La bionda showgirl, protagonista indiscussa della prima edizione di Temptation Island Vip, sarebbe infatti al momento corteggiata dai vertici Mediaset. In base quanto riportato sul settimanale Oggi, sembrerebbe infatti che Valeria Marini sarebbe “in pole position per ...

Made in Italy - via alle riprese della nuova serie Taodue dedicata alla moda degli anni Settanta : La Taodue rimette nella fondina la pistola e tira fuori ago e filo. Un po' riduttivo, forse, eppure la casa di produzione di Pietro Valsecchi ha annunciato, nelle ore scorse, l'apertura del set di una sua nuova serie tv, questa volta lontana anni luce dal mondo del polizieschi che tanta fortuna gli ha portato: Made in Italy sarà infatti una serie dedicata alla nascita della grande moda italiana negli anni Settanta.Milano, New York ed il ...

Piacenza - la nuova moda tra i ragazzini : risse su appuntamento via social. 6 fermati : I giovani sono tutti minorenni. Sono loro che organizzano gli "spettacoli", diffondendo data, luogo e ora dell'"evento" via Facebook e Instagram. Solo nell'ultimo weekend le forze dell'ordine hanno identificato 63 giovani che hanno preso parte a questo "fight club" under 18.Continua a leggere

Piacenza - la nuova moda tra teenager : risse su appuntamento via social. Polizia identifica 63 ragazzi : Si davano appuntamento su Facebook o Instagram per poi arrivare alla rissa. È la nuova pericolosa “moda” che, sostengono le forze dell’ordine, nelle ultime settimane è spopolata tra i teenager di Piacenza. Ne è un esempio l’ultimo “evento” organizzato lo scorso sabato in via Nicolodi che ha permesso alla Polizia di identificare 63 giovani, tutti tra i 13 e i 17 anni, e ai carabinieri di condurne in caserma ...

L’Isola di Pietro 2 - anticipazioni e sinossi della nuova stagione al via il 21 ottobre su Canale 5 : L’Isola di Pietro 2 prende il via proprio oggi, 21 ottobre, dopo il successo della prima stagione, su Canale 5. La serie, coprodotta da RTI e Lux Vide, sarà ancora ambientata nel suggestivo panorama dell’ isola di San Pietro, mentre il protagonista è Gianni Morandi nei panni di Pietro Sereni, pediatra rimasto vedovo, che trascorre la sua vita tra le corse mattutine e l’ospedale della cittadina di Carloforte. I segreti inconfessabili ...

Report - la nuova stagione al via lunedì in Tv su Rai 3 con il caso Juventus : Lunedì 22 ottobre, in prima serata Tv su Rai 3, prende il via una nuova stagione di Report, il programma d'inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Quest'anno la linea editoriale della trasmissione tocchera' argomenti quali la malasanita', la criminalita', il crollo del Ponte Morandi a Genova e altre tematiche d'interesse sociale. Nella serata di lunedì 22 ottobre, subito dopo Report, il palinsesto di Rai 3 prevede anche la messa in onda della ...

WhatsApp - la nuova bufala via messaggio : come riconoscerla e i rischi : McDonald’s e le bufale: no, non parliamo delle mozzarelle del sud Italia ma delle cosiddette ‘fake news’ che ogni tanto (un po’ troppo di frequente negli ultimi tempi) circolano sul mondo del web. Avete presente quelle e-mail che arrivano di tanto in tanto sulla propria casella di posta dove vi promettono ponti d’oro, guadagni milionari oppure conti in banca – magari presso una filiale dove non siete mai ...

Grandi classici di teatro - cinema - musica e letteratura nelle riletture originali di artisti contemporanei : al via la nuova stagione del ... : In cartellone anche Ascanio Celestini che lunedì 14 gennaio propone un viaggio attraverso tre suoi spettacoli. Con la B allata dei senza tetto l'artista porta in scena personaggi di Laika , Pueblo e ...

Strada 195 nuovamente percorribile : riaperto il tratto spazzato via dalla furia dell'acqua : Anas ha riaperto al traffico in entrambe le direzioni la Strada statale 195 "Sulcitana" danneggiata in tre punti a seguito delle intense piogge di mercoledì 10 ottobre che hanno causato forti ...

L’Isola di Pietro 2 al via con uno spettacolare incidente e una vittima : il video dei primi minuti della nuova stagione : Un vero e proprio boom sarà quello che darà il via a L’Isola di Pietro 2. La nuova stagione della fiction con Gianni Morandi prenderà il via domenica sera nel prime time di Canale 5 con la prima puntata e con un rocambolesco incidente che lascerà tutti con il fiato sospeso sin dai primi minuti. Mediaset ha rilasciato un video in cui mostra i primi minuti della nuova stagione e ancora una volta sarà proprio Pietro, impegnato nella sua ...

INFLUENZA - ALLARME NELLE GRANDI CITTÀ / Italia - nuova campagna di vaccinazione al via in Emilia Romagna : Arriva un'ondata di INFLUENZA in Italia: le Ausl si muovono per i vaccini. Ecco come combattere il virus e cosa fare nel caso di contagio. Parte la fase di monitoraggio dei ceppi virali.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Nuova vita dei depositi Atac : cinema - show e teatro. A Natale il via : E questa mattina la discussione riprende in Commissione Cultura fra la società Ninetyne ed i Comitati della piazza preoccupati che l'arrivo di eventi e spettacoli possa disturbare la loro ...