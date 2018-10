Ajax 1992-96 | un grande prato verde dove nascono speranze

lanotiziasportiva

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Arrivano i Novanta e torna il calcio totale. Van Gaal guida un gruppo di giovanotti terribili. I lanceri vincono tutto, travolgendo la concorrenza di Stefano Ravaglia Agitate le acque dell’Amstel, a cavallo tra gli Ottanta e i Novanta. La “Venezia del Nord”, costosa e affascinante, trasgressiva e romantica, vede passare una fila di battelli in quel periodo. Sono, dapprima, quelli della nazionale olandese che finalmente vince qualcosa: nel 1988 all’Europeo tedesco sbaraglia la concorrenza con Gullit e Van Basten, e sono in migliaia ad essere assiepati sulle rive del canale per salutare le imbarcazioni con sopra il trofeo intitolato a Henry Delaunay. Poi, con non meno partecipazione cittadina, è il club di Amsterdam a mietere successi e a risvegliare la voglia di calcio totale sopita per un ventennio, trascorso sotto il dominio dei club inglesi e ...