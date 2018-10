Agricoltura | pratiche commerciali sleali; Oliverio | Pd | | Italia si impegni con

Agricoltura - Coldiretti : il Parlamento Europeo sostenga il testo Comagri sulle pratiche sleali : “Il Parlamento Europeo sostenga il Progetto di Relazione della commissione Agricoltura e sviluppo rurale sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese nella filiera alimentare per dare così il mandato per l’avvio del negoziato con il Consiglio e giungere ad una conclusione del dossier entro la fine dell’anno”. E’ quanto chiede il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in una lettera inviata ai rappresentanti italiani ...

Le buone pratiche europee contro il caporalato : ecco i 35 pionieri dell'Agricoltura etica : Una vera e propria schiavitù moderna e una piaga sociale che, nonostante le leggi, non accenna a scomparire. Lo hanno dimostrato i tragici fatti di cronaca degli ultimi mesi : il caporalato rimane un'emergenza. E non solo in Italia, dove l'incidenza dell'illegalità nell'agricoltura è intorno al 50 per cento del valore totale. Complessivamente, a ...