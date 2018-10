Agorà della moda e del benessere di Confartigianato Cuneo ad Alba

XXXVIII Congresso nazionale degli storici della fisica e dell’astronomia : al Planetario Pythagoras di Reggio Calabria 80 esperti provenienti da tutta Europa : Il Planetario Pythagoras di Reggio Calabria ospiterà, giovedì 4 ottobre, una delle sessioni del XXXVIII Convegno nazionale della Società degli storici della fisica e dell’astronomia (SISFA) organizzato a Messina a partire dal prossimo mercoledì. L’evento, finalizzato alla promozione degli studi di Storia della fisica e dell’astronomia e al riconoscimento della loro specificità e rilevanza, non solo ai fini della ricerca, ma anche ...

Tornano gli appuntamenti con l' Agorà della Scienza e si parla di matematica e la sua divulgazione : Quest'autunno, oltre ai seminari mensili, sono in programma tre iniziative specificatamente indirizzate ai ragazzi, allo scopo di avvicinare i più giovani ai metodi e alle scoperte della Scienza ...

Furia Udinese dopo la squalifica di Mandragora : la decisione della società : Mandragora non potrà prendere parte alla prossima partita dell’Udinese a causa della squalifica arrivata attraverso la prova tv L’Udinese è pronta a far ricorso dopo la squalifica di Mandragora per espressioni blasfeme comminatagli dal giudice sportivo. Franco Collavino, sg del club friulano, ha rivelato ad ‘Udineseblog.it’: “Questa situazione ci ha fatto molto arrabbiare. Abbiamo deciso di ricorrere ...