Accordo tra Eni e Ionity per inserire colonnine di ricarica veloce nei distributori Eni

Whirlpool - c’è l’Accordo con i sindacati : produzione delle lavatrici trasferita dalla Polonia e zero esuberi entro il 2021 : Un piano industriale che prevede investimenti per 250 milioni in tre anni e l’azzeramento degli esuberi entro il 2021. È la base dell’accordo tra Whirlpool e sindacati firmato al ministero dello Sviluppo Economico. L’intesa prevede incentivi alla mobilità su base volontaria o per accompagnamento alla pensione ed il ricorso alla cassa integrazione straordinaria che il ministero del Lavoro concederà per il 2019 ed il 2020: così ...

Draghi : lo spread sta danneggiando le banche ma ho fiducia in un Accordo tra Roma e Bruxelles : Il presidente della Bce Draghi si dice fiducioso sul raggiungimento di un accordo fra Roma e Bruxelles sulla legge di Bilancio. Ma avverte che l'aumento dello spread sta danneggiando i portafogli ...

Anas e RDIF siglano Accordo per sviluppo progetti autostradali in Russia : Importanti intese commerciali sono state firmate oggi, 24 ottobre 2018, a Mosca durante l' incontro tra il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e il presidente russo Vladimir Putin . In ...

Enel sigla Accordo di cooperazione strategica con Ferrovie russe : Enel , tramite Rusenergosbyt , la joint venture russa tra Enel ed Esn , ha siglato un accordo di cooperazione strategica e ampliamento della partnership con la società per azioni Russian Railways , ...

Accordo in Regione - Linkedin entra nei centri per l'impiego della Liguria : Praticamente la proiezione nel mondo reale della nostra piattaforma digitale, composta da professionisti che come noi cercano di aiutare le persone a realizzarsi nel mondo del lavoro. Per questo ...

MPS - raggiunto Accordo transattivo con gruppo De Masi : Banca Monte Paschi di Siena e il gruppo De Masi hanno raggiunto un accordo per porre termine ad una lunga controversia che ha visto le parti, in origine Banca Antonveneta ,contrapposte per oltre ...

Salute e Sport : firmato l’Accordo biennale tra CONI e GVM Care & Research : Alti standard di cura per la Salute e il benessere: questo l’obiettivo per i prossimi due anni al centro della collaborazione firmata tra l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, presieduto da Giovanni Malagò, e GVM Care & Research, presieduto da Ettore Sansavini. Un accordo di reciproco impegno per la tutela della Salute degli atleti che vedrà i medici GVM collaborare a stretto contatto con ...

Vino : Accordo tra Tenute Orestiadi e La Gelsomina : Palermo, 22 ott. (Labitalia) - Due angoli di Sicilia diametralmente opposti che si incontrano, cias[...]

Reggio Calabria. Incidente sul rAccordo autostradale : morto settantenne : Un uomo di 73 anni, G.M., è morto in un sinistro stradale lungo il raccordo autostradale di Reggio Calabria. L’Incidente

Condono : cosa cambia dopo l'Accordo tra Di Maio e Salvini sul decreto fiscale : Via la non punibilità per i reati e fuori dal Condono i beni e le attività finanziarie detenute all'estero. Mentre potrebbe entrare nel corso dell'iter parlamentare il saldo e lo stralcio delle ...

Dl fisco - Conte : “Manina? Trascrizione tecnica non rispecchiava Accordo politico” : Sulla storia della manina “essendo io anche il garante, ci tengo a fare chiarezza, anche perché siamo il governo non solo del cambiamento ma anche della trasparenza”. Così il premier Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il consiglio dei ministri. “E’ stato raggiunto un accordo politico in zona Cesarini, poco prima di entrare in Cdm. E’ successo spesso in passato che non ci fosse nemmeno ...

Premier Conte e “manina” decreto fiscale : “Equivoco provocato da me”/ “Trascrizione non rispecchiava Accordo” : Il Premier Giuseppe Conte e la verità sulla “manina” che ha cambiato il decreto fiscale: “Equivoco provocato da me. Trascrizione non rispecchiava accordo”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 18:39:00 GMT)

Decreto fiscale - Accordo raggiunto tra Lega e M5S : 'L'economia italiana sta andando meglio ma è allo stesso tempo segnata da un'esplosione di ineguaglianze sociali tra regioni, tra categorie sociali, tra generazioni'. 'Lo scarto tra ricchi e poveri ...

Dl fisco - trovato Accordo M5s-Lega : previsto stralcio scudo penale : accordo raggiunto sul decreto fisco tra M5s e Lega dopo un Consiglio dei ministri durato due ore. L'intesa prevede lo stralcio del contestato "scudo penale" e della questione dei capitali e beni all'...