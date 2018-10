A scuola scatta controllo antidroga per gli alunni ma i cani poliziotti beccato una

Lodi - mense e scuola bus inaccessibili per gli stranieri : scatta la raccolta fondi : L'iniziativa del neonato "Coordinamento Uguali Doveri" contro le modifiche al regolamento comunale introdotte dalla giunta leghista: soldi per aiutare le famiglie in difficoltà

Scatta foto del suo primo giorno di scuola - muore a 9 anni in un incidente 10 minuti dopo : La piccola aveva deciso di farsi fotografare con un cartello in mano per festeggiare il rientro in classe dopo le vacanze ma a scuola non è mai più arrivata perché pochi minuti dopo, lungo il tragitto, è rimasta vittima di un terribile incidente stradale che le è costato la vita.Continua a leggere