A scuola scatta controllo antidroga per gli alunni ma i cani poliziotti beccano una

A scuola scatta controllo antidroga per gli alunni ma i cani poliziotti beccato una docente : A sorpresa il cane poliziotto, intervenuto per fiutare eventuali sostanze stupefacenti, invece di segnalare gli alunni ha segnalato più volte una docente che stava facendo lezione. La donna, messa di fronte all'evidenza, alla dine ha confessato ai militari di fare uso di hashish. Denunciato un ragazzino per spaccio.Continua a leggere

Francia - la scuola dell'obbligo scatta a tre anni : La scuola dell'obbligo scatta a sei anni, con la possibilità di anticipare a cinque. Ma se abbassassimo il limite di età a tre anni? L'idea è venuta al ministro francese Jean-Michel Blanquer, che nella sua riforma, anticipata lo scorso marzo, prevede di inglobare la scuola materna nella scuola dell'obbligo. Di fatto con un anticipo di tre anni. La riforma scatterà dal prossimo anno scolastico. Prevista anche una maggiore autonomia per le scuole, ...

Lodi - mense e scuolabus inaccessibili per gli stranieri : scatta la raccolta fondi : L'iniziativa del neonato "Coordinamento Uguali Doveri" contro le modifiche al regolamento comunale introdotte dalla giunta leghista: soldi per aiutare le famiglie in difficoltà

Mensa a scuola - scatta la novità : la decisione che farà felici le mamme : Tra i banchi di scuola torna il pranzo preparato a casa da mamma. È la rivincita del panino. O meglio, del vecchio pasto fai-da-te con cui la scuola dovrà fare i conti. Clemente Mastella perde la guerra del ‘panino libero’ a scuola: dopo il Tar, anche il Consiglio di Stato infatti ha dato ragione ai genitori che avevano fatto ricorso contro il regolamento con cui il Comune di Benevento, guidato da Mastella, imponeva vietava il consumo a ...