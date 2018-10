A Roma il primo servizio di sexy bambole a domicilio

Liligo : Roma al primo posto tra le capitali europee più economiche per il transfer aeroportuale : Liligo.it, primo motore di ricerca di viaggi, voli low cost e noleggio auto online, rende nota la ricerca del 2018 sui costi dei transfer dall’aeroporto al centro città. Liligo ha preso in analisi i 25 principali scali europei, fra cui anche lo scalo di Roma-Fiumicino. Nella capitale italiana utilizzare il bus come mezzo di trasporto per arrivare in centro conviene del 76% rispetto a Zurigo, e in generale bus e metro si classificano come i ...

Incidente metro - Raggi : 'Esprimo la solidarietà della città di Roma ai feriti' : 'Siamo venuti qui per capire cosa sia successo. Da dichiarazioni di alcuni testimoni sembra che alcuni tifosi stessero saltando e ballando sulle scale, però adesso dobbiamo capire. So che Atac ha ...

Pagelle/ Roma Cska Mosca : i voti della partita (Champions league - Girone G - primo tempo) : Pagelle Roma Cska Mosca: i voti della partita con i migliori e i peggiori in campo all'Olimpico in occasione della terza giornata del Girone G della Champions league.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 21:58:00 GMT)

Michele Bravi : "La canzone mai finita è diventata così il mio primo Romanzo" : Il cantante racconta il libro 'Nella vita degli altri' che esce oggi. 'Lo dedico all'empatia: in tutti quelli che incontriamo c'è un pezzo di noi' Intervista A 23 anni, Michele Bravi ha già vinto un'...

Michele Bravi pubblica il suo primo Romanzo - Nella vita degli altri : Di Achille, un uomo complesso che cerca nel cibo la sua vendetta contro il mondo. Quella della signorina Eco, la cui bellezza nasconde una sottile punta di coraggio verso la vita. Maria De Filippi: "...

Roma-Spal - Di Francesco : “Bene nel primo tempo - poi non abbiamo avuto pazienza” : Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Skysport a margine della sconfitta della Roma contro la Spal. Il tecnico ha sottolineato la prova positiva dei suoi nel primo tempo; poi, però, i giallorossi non hanno avuto pazienza: “Ero contento della squadra nel primo tempo, era mancato l’ultimo passaggio. Avevamo la partita in mano prima del calcio di rigore, avevamo avuto tante occasioni in cui era mancata la qualità del calcio ...

Pagelle/ Roma Spal : i voti della partita (Serie A 2018 2019 - primo tempo) : Pagelle Roma Spal: i voti della partita di Serie A, tutti i giudizi sul match della 9^ giornata, i protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 16:03:00 GMT)

Cinema in festa - star e politici in pista per il primo red carpet di Roma : Brividi di stelle. E finalmente arriva la prima serata del red carpet della tredicesima edizione della festa del Cinema, all'Auditorium. Mentre risuonano nell'aria le note del Gladiatore, riflettori ...

Il nome della rosa - il primo teaser della serie tv tratta dal Romanzo : Sono state diffuse le prime immagini de Il nome della rosa, la serie tv coprodotta da 11 marzo, Palomar, TeleMunchen e Rai Fiction e ovviamente tratta dal bestseller di Umberto Eco pubblicato nel 1980. Dopo il film con Sean Connery del 1986, infatti, la storia di Guglielmo di Baskerville torna in un nuovo adattamento a episodi in cui il protagonista ha in questo caso il volto John Turturro. L’attore ha anche scritto la sceneggiatura ...

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : un grande primo giro porta Alessia Nobilio e Andrea Romano al comando dopo i fourball : Si è chiuso il primo giro del torneo a coppie di Golf valido per le Olimpiadi Giovanili 2018 all’Hurlingham Club di Buenos Aires. Su questo par 70 si sono messi in grande luce Alessia Nobilio e Andrea Romano, che dopo i fourball (giocati, a differenza della Ryder Cup che prevede il match play, con la classica formula dello stroke play) si trovano al comando dopo aver realizzato uno stupefacente giro in 57 colpi, 13 sotto il par, frutto di ...

Roma - la dirigenza vola a Boston : Baldissoni il primo ad arrivare : Il dg Mauro Baldissoni è volato a Boston dal presidente James Pallotta per una riunione di aggiornamento sul tema stadio e per fare il punto sulla gestione del club. Tra qualche ora lo raggiungeranno ...

Roma - Coric in crescita : primo gol. Ma il club valuta il prestito : Ante Coric, 21 anni, centrocampista della Roma. LaPresse Ha segnato, seppur in amichevole, il suo primo gol con la Roma, ma il futuro di Ante Coric è ancora da scrivere. Il centrocampista croato, ...

Rabona Mobile apre il suo primo store a Roma : Il team di Rabona Mobile ha annunciato l'imminente apertura del suo primo store fisico a Roma, che sarà sito in zona Tuscolano (Don Bosco) L'articolo Rabona Mobile apre il suo primo store a Roma proviene da TuttoAndroid.

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : dopo il primo giro sia Alessia Nobilio che Andrea Romano sono al comando : Buone, anzi ottime, notizie dal primo giro dei tornei maschile e femminile alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Tra le ragazze, al comando c’è Alessia Nobilio, unica giocatrice ad aver girato sotto il par 70 dell’Hurlingham Club della capitale argentina: il suo -2 è frutto di tre birdie (di cui due nelle prime due buche) e un bogey. Per quanto riguarda i ragazzi, invece, Andrea Romano fa parte del quartetto di testa a 69 ...