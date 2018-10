A Milano la sfilata della nuova Fiat 500 Collezione GALLERY

Milano Fashion Week 2018 – ghd official hair partner della sfilata di Elisabetta Franchi [GALLERY] : ghd è official hair partner della sfilata Elisabetta Franchi SS 19 alla Milano Fashion Week E’ ghd, il marchio leader di tool per capelli, a firmare gli hair look che hanno sfilato sabato 22 settembre al Fashion show di Elisabetta Franchi SS 19 nell’ambito dell’appuntamento autunnale con la Fashion Week milanese. Nel backstage, il team di hair stylist ghd ha preparato le modelle che hanno calcato la catwalk ispirata alla dimensione magica ...

Emporio Armani - la sfilata-evento (s)travolge Milano : Che la sfilata per la primavera/estate 2019 di Emporio Armani sarebbe stata memorabile, si era già capito. Gli indizi erano parecchi: per la prima volta una passerella in un aereoporto, oltre 2mila invitati, un contest per far partecipare anche i fan del marchio, uno show post evento di livello internazionale e tenuto top secret fino all’ultimo, le proposte sia al maschile che al femminile per la prima volta in pedana insieme. Insomma ...