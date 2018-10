A Lagos tra passato e futuro

DIRETTA/ Vuelta 2018 streaming video e tv : tutti in strada! (15^ tappa Ribera- Lagos de Covadonga) : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 15^ tappa Ribera de Arriba-Lagos de Covadonga, 178,2 km: vincitore, percorso e orario del classico arrivo in salita (oggi domenica 9 settembre)(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 12:25:00 GMT)

Vuelta a España 2018 - quindicesima tappa : Ribera de Arriba – Lagos de Covadonga. Sfida tra i big sulla salita finale : La seconda settimana della Vuelta a España 2018 si chiude con una delle salite simbolo della corsa spagnola: Lagos de Covadonga. La quindicesima frazione vedrà i corridori partire da Ribera de Arriba e percorrere 178 km per arrivare in vetta a questa dura ascesa e potrà essere davvero decisiva per la classifica generale, visto il dislivello complessivo di oltre 4000 metri. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della ...