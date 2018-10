6 app per migliorare le “Storie” di Instagram

Giappone : i Liberaldemocratici esprimono nervosismo per i piani di Abe sull'immigrazione : Tokyo, 26 ott 04:31 - , Agenzia Nova, - Il Partito liberaldemocratico , Ldp, , formazione politica del premier Giapponese Shinzo Abe, ha deciso di prorogare il dibattito interno in... , Git,

CONSULTA - CappATO E DJ FABO/ Il piano dei giudici e di M5s per legalizzare l'eutanasia : Con il rinvio della sentenza sul caso dj FABO, la CONSULTA ha chiesto una legge che abolisca l'articolo 580 del Codice penale. Ossia depenalizzi il suicidio assistito. PAOLA BINETTI(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 06:08:00 GMT)BIOTESTAMENTO/ Altro che fine vita, Così "muore" la fiducia tra medico e paziente, di C. BellieniBIOTESTAMENTO/ Legge sulle Dat, l'errore di mettere la medicina al servizio della morte, di R. Colombo

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 ottobre : L’appuntato che non vuole “coprire” i superiori : “Mi vogliono fare ritorsioni” : Chi è stato L’arma dell’Arma su Cucchi: trasferire e delegittimare Depistaggio – Nelle carte della nuova inchiesta sulla morte di Stefano le pressioni della catena di comando per nascondere la verità di Antonio Massari e Valeria Pacelli Salvirenzi di Marco Travaglio Nostra culpa, nostra maxima culpa: a furia di parlare del Salvimaio (Andrea Scanzi gli ha dedicato un libro e uno spettacolo esilaranti), abbiamo trascurato il ...

Eurolega - vittoria col brivido per l’Olimpia Milano : James mette il Khimki al tappeto - l’Efes vince il derby : Eurolega, Armani Jeans Milano vittoriosa contro il Khimki Mosca grazie al solito super Mike James autore di una grande prova Eurolega, serata al cardiopalma per la 4ª giornata della fase a gironi. Nel derby di Istanbul tra Efes e Fenerbache, i padroni di casa dell’Efes hanno avuto la meglio grazie ai 17 punti di Beaubois. Per quanto concerne gli italiani, Melli ne ha messi 14, male Datome con soli 3 punti. L’Olimpia Milano è ...

Si fermano i sindacati di base. La mappa degli scioperi : Primo sciopero generale domani per il governo giallo-verde. A protestare è il sindacalismo di base: Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Ait, Usi e Sisa (per il comparto scuola). Manifestazioni si terranno a Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Taranto, Palermo, Padova, Vicenza, Catania. Ad incrociare le braccia i lavoratori pubblici (scuola, sanità, trasporti, Pa) e privati aderenti alle sigle sindacali. Disagi sono attesi nel trasporto ...

LIVE Grande Fratello Vip - sesto appuntamento : Corona in casa per la Provvedi : Oggi, giovedì 25 ottobre il Grande Fratello arriva al sesta serata e qui su Blasting News entra in azione la diretta della puntata per seguire e tenere al corrente tutto ciò che succede in studio, e sopratutto nella casa di Cinecittà. Anticipazioni della puntata del 25 ottobre A cominciare dalle 21:30, su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi presenta la serata e assieme a lei l'opinionista Alfonso ...

Milano - centinaia in fila per trovare un donatore di midollo per il piccolo Alessandro : l’appello partito dai social : Si sono messi in fila a centinaia, pazientemente, aspettando il proprio turno davanti ai gazebo organizzati a Milano dall’Admo, per farsi prelevare un tampone con l’obiettivo di trovare un donatore compatibile per il piccolo Alessandro Maria Montresor, il bambino di un anno e mezzo affetto da una malattia genetica rarissima che ha bisogno di un trapianto di midollo. L’appello era stato lanciato su Facebook dai genitori del ...

Acqua : Gruppo Cap porta in Italia tecnologia Skytem per mappare sottosuolo : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - mappare il suolo e il sottosuolo alla ricerca dell’Acqua per prevenire rischi idrogeologici, geotermici e geotecnici, con un metodo non invasivo. È quello che sta avvenendo in questi giorni sul territorio dell’alto milanese e magentino nei comuni di Bernate Ticino, Boff

Come votare a X Factor 2018 via Twitter - app - Sky e smartwatch : info e regole del televoto per i Live Show in diretta : Come votare a X Factor 2018? Le modalità sono molteplici. I 12 concorrenti, questa sera, inizieranno la fase in diretta dei Live Show e avranno bisogno del supporto del pubblico che, da casa, potrà televotare sostenendo i propri concorrenti preferiti, da portare alla prossima puntata. La finalissima di X Factor si terrà a dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano) ma solo 4 dei 12 concorrenti in gara vi accederanno. Fondamentale è ...

Oro come Avarizia : la seconda tappa di "Poesie Superbe" : ... torna "Poesie Superbe ", il concorso letterario interamente dedicato ai sette peccati capitali organizzato da Seven Blog , il blog culturale ricco di contenuti che vertono sul mondo della ...

Neofascismo - il Parlamento Ue approva risoluzione per mettere al bando i gruppi estremisti. Citata anche Casapound : Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che invita gli Stati membri a mettere al bando i gruppi neofascisti e neonazisti, citando anche Casapound. L’atto dell’assemblea di Bruxelles, che non ha valore vincolante, è stato approvato con 355 voti favorevoli, 90 contrari e 39 astensioni. Nel testo si ricordano gli omicidi e le violenze compiute dai militanti di estrema destra negli Stati dell’Unione: l’attacco ...

Sci alpino - tutto pronto per la prima tappa di Coppa del Mondo : azzurri arrivati a Sölden : Gli azzurri arrivano a Sölden, sabato e domenica comincia la Coppa del Mondo Ora sì che è davvero tutto pronto. La squadra azzurra è arrivata a Sölden dopo aver completato la preparazione a Hintertux e vive sulla piste di gara l’attesa per l’esordio in Coppa del Mondo: sabato e domenica, infatti, sono in programma le prime due prove di gigante, quello femminile e quello maschile, che daranno il la alla stagione. Venerdì alle 19 ...

apple News curato da persone non algoritmi - così supera tutti gli altri - : ... ecco perché il prodotto finale è migliore di quello offerto da chi invece sceglie gli algoritmi, come Google e Facebook In un mondo che va sempre più verso l'Intelligenza Artificiale è strano vedere ...

Caso plusvalenze - la Procura chiede -15 punti per il Chievo in appello : Si è svolto oggi il processo d'appello al Chievo sul Caso delle plusvalenze. La Procura torna a chiedere 15 punti di penalizzazione per i veneti. L'articolo Caso plusvalenze, la Procura chiede -15 punti per il Chievo in appello è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.