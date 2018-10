26 10 2018 - 12 | 51 - Impegni del Presidente e degli Assessori dal 26 ottobre al 5

Basket femminile - 3a giornata Serie A1 2018-2019 : big match Schio-Ragusa. Impegni casalinghi per Venezia e Napoli : Terza giornata della Serie A1 di Basket femminile che vivrà il suo culmine in quello che è il posticipo di questo turno di campionato. A Schio va in scena il remake della finale Scudetto dello scorso anno tra il Famila e la Passalacqua Ragusa. Un match sicuramente molto atteso perchè le venete, nonostante i tanti cambiamenti del mercato estivo, sono in testa alla classifica a punteggio pieno, mentre le siciliane vogliono riscattare la sconfitta ...