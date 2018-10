Zaino nuovo? Ecco un paio di codici sconto da non perdere!

OnePlus Explorer è il nuovo Zaino pensato per la vita in movimento : OnePlus presenta il suo nuovo zaino OnePlus Explorer, pensato per la vita in continuo movimento di oggi. Il prezzo sarà comunicato all'evento del 30 ottobre, dove scopriremo OnePlus 6T. L'articolo OnePlus Explorer è il nuovo zaino pensato per la vita in movimento proviene da TuttoAndroid.