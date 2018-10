Yakuza 4 Remaster | SEGA pubblica il primo trailer

eurogamer

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Qualche ora faha rilasciato unrelativo a, si tratta deldedicato al titolo. Al momentoè atteso il prossimo anno in Giappone.Come riporta VG247, il protagonista Masayoshi Tanimura godrà di un restiling di tutto rispetto (come potete vedere nel video), potrete anche avere un assaggio della sua voce, ovviamente tutti i dialoghi sono in giapponese. Le versionidi5 e 5 sono state annunciate lo scorso maggio inizialmente per fine 2018 ma tempo fa è stato rinviatoil tutto al 17 maggio 2019. Entrambi i titoli sono al momento confermati solo per il mercato giapponese, ma molto probabilmente tra qualche tempo verranno annunciate anche le versioni occidentali, del restoè una saga molto popolare anche qui da noi.Read more…