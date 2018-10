Xiaomi Mi Mix 3 | svelato il nuovo top di gamma che integra fino a 10GB di RAM

laragnatelanews

(Di giovedì 25 ottobre 2018) E’ da mesi che trapelano indiscrezioni riguardanti ilmodello di smartphone Mi Mix, di, la linea di telefoni che ha lanciato la moda dei dispositivi “borderless”, per lasciare maggiore spazio al display riducendo sempre più le cornici. In tal senso la strategia diè quella di seguire la stessa strada dei precedenti modelli, e per questo ildispositivo presentato oggi non delude di certo.Mi Mix 3, il quarto modello della serie, è statooggi nel corso di un evento organizzato a Pechino. Gran parte delle caratteristiche, dal design alla dotazione interna, erano già trapelati nelle scorse settimane. Ma adesso è arrivata la conferma ufficiale che, di fatto, mostra un dispositivo degno dei migliori top direalizzati dai concorrenti, offrendo un prodotto di tutto rispetto. Il primo fattore importante su cuiha scelto di ...