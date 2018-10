Xiaomi Mi MIX 3 è ufficiale | un full-screen pazzesco con 10 GB di RAM

Potrebbe chiamarsi Forbidden City l’edizione speciale di Xiaomi Mi MIX 3 con 10 GB di RAM : Dovrebbe chiamarsi Forbidden City la particolare edizione di Xiaomi Mi MIX 3 dotata di ben 10 GB di RAM che sarà presentata domani. L'articolo Potrebbe chiamarsi Forbidden City l’edizione speciale di Xiaomi Mi MIX 3 con 10 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Attesissimo Xiaomi Mi MIX 3 : il video ufficiale che anticipa la presentazione di domani : Mancano poche ore alla presentazione dello Xiaomi Mi MIX 3, l'Attesissimo smartphone del produttore cinese, che siamo sicuri catturerà l'attenzione di molti appassionati. Ci ha pensato l'azienda cinese a mostrarci qualche altro dettaglio relativo al suo prossimo flagship, che sappiamo sarà caratterizzato da uno speciale sistema a scorrimento per la comparsa e successiva scomparsa della fotocamera anteriore. L'azienda di Lei Jun e Bin Lei (che ...

Xiaomi Mi MIX 3 non avrà un lettore di impronte posteriore - lo conferma un video ufficiale : A poche ore dalla presentazione di Xiaomi Mi MIX 3 arriva la conferma della presenza del lettore di impronte nel display, insieme a un sample fotografico. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 non avrà un lettore di impronte posteriore, lo conferma un video ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 : confermata la ricarica wireless e i video in Super Slow Motion a 960 fps : Il nuovo Xiaomi Mi MIX 3 arriverà tra pochi giorni, infatti la presentazione è fissata per il 25 ottobre e tutto il mondo della tecnologia è in grande attesa. Ad aumentare l’euforia ci ha pensato, leggi di più...

Nuove indiscrezioni su Xiaomi Mi MIX 3 e Mi 9 - mentre Mi 8 Pro arriva sui mercati globali : Xiaomi è tra i principali protagonisti del mese di ottobre, con un Mi MIX 3 che promette di fafe faville, e altre novità in arrivo. L'articolo Nuove indiscrezioni su Xiaomi Mi MIX 3 e Mi 9, mentre Mi 8 Pro arriva sui mercati globali proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 : i bordi potrebbero non essere così sottili come previsto : Stiamo entrando nella settimana che vedrà la presentazione di Xiaomi Mi MIX 3, apripista a sua volta di OnePlus 6T. Negli ultimi giorni sono emerse tantissime informazioni sul dispositivo del brand cinese che, come sempre leggi di più...

Xiaomi Mi MIX 3 avrà una ricarica wireless più rapida : Xiaomi Mi MIX 3 verrà presentato ufficialmente il 25 ottobre, nel frattempo il produttore pre-annuncia la presenza di una ricarica wireless più rapida. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 avrà una ricarica wireless più rapida proviene da TuttoAndroid.

Jongdong apre le danze con una pagina per preordinare Xiaomi Mi MIX 3 : Jongdongha già attivato la pagina dedicata ai pre ordini di Xiaomi Mi MIX 3, anche se al momento viene solo visualizzato un "segnaposto" L'articolo Jongdong apre le danze con una pagina per preordinare Xiaomi Mi MIX 3 proviene da TuttoAndroid.

Jongdong apre le danze con una pagine per preordinare Xiaomi Mi MIX 3 : Jongdongha già attivato la pagina dedicata ai pre ordini di Xiaomi Mi MIX 3, anche se al momento viene solo visualizzato un "segnaposto" L'articolo Jongdong apre le danze con una pagine per preordinare Xiaomi Mi MIX 3 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 3 registrerà video slow-motion a 960 fps : Xiaomi Mi Mix 3 è uno degli smartphone più attesi al momenti tra quelli che dovrebbero essere presentati a breve, sarà svelato il prossimo 25 ottobre, e continuano a susseguirsi svariati rumors riguardo le sue leggi di più...

Xiaomi Mi MIX 3 arriverà con il retro in metallo : Non passa un singolo giorno senza che ci siano novità sulla presentazione di Xiaomi Mi MIX 3. Se ieri vi avevamo parlato dei primi scatti in notturna, oggi è il momento di fare un piccolo leggi di più...

Xiaomi Mi MIX 3 potrà registrare video a 960 fps come il Samsung Galaxy Note 9 : Tra le proprie feature lo Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe vantare anche una modalità di registrazione video a 960 fps L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 potrà registrare video a 960 fps come il Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Ecco la prima presunta foto del retro di Xiaomi Mi MIX 3 - con una sorpresa : Una prima presunta immagine della parte posteriore di Xiaomi Mi MIX 3 mostra la presenza di una doppia fotocamera posteriore e una sorpresa. L'articolo Ecco la prima presunta foto del retro di Xiaomi Mi MIX 3, con una sorpresa proviene da TuttoAndroid.

Disponibili le prime foto notturne di Xiaomi Mi MIX 3 : Dopo le presentazioni di Apple, Google e Huawei, Xiaomi Mi MIX 3 è lo smartphone più atteso di questo fine 2018. Il nuovo top di gamma dell’azienda cinese dovrebbe infatti, se gli obiettivi non cambiano, leggi di più...