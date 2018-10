X Factor | guida alla 12esima edizione puntate | concorrenti | coach

X Factor 2018 - la guida alla dodicesima edizione : Nuovo palco, nuovo direttore artistico, nuovo giudice tra tre veterani e soprattutto nuovi talenti in gara: si scaldano i motori per X Factor 2018, al via giovedì 25 ottobre in prima serata su Sky Uno (e in streaming su SkyGo e NOW tv). Il talent show, giunto alla dodicesima edizione, quest’anno presenta effettivamente alcune novità, presentate alla stampa direttamente dall’Arena in cui si assisterà a quello che il produttore Nils ...

A X Factor 12 Manuel Agnelli guida le "Under Donne" - Fedez gli "Over". E tra tutte spicca Sherol : Conta solo "spaccare", verbo oramai diramato universale dietro le quinte di X-Factor, per ottenere un posto in squadra. Conclusasi la fase delle audizioni, i concorrenti del talent show più meritocratico della tv italiana lottano tra loro per avere una sedia ai Bootcamp. Manuel Agnelli è alla guida delle Under Donne, a Fedez invece gli Over. Per le assegnazioni a Mara Maionchi e Asia Argento bisognerà aspettare la prossima ...