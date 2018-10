X FACTOR 2018 | PRIMO LIVE Diretta | concorrenti e ospiti | il ritorno dei Maneskin e Rita

X FACTOR 12 : la puntata del 25 ottobre 2018 in diretta dalle ore 21 : 15 : X Factor 12 è un talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, con la partecipazione di Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e Fedez nel ruolo di giudici, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno HD.X Factor 12: le anticipazioni del 25 ottobre 2018prosegui la letturaX Factor 12: la puntata del 25 ottobre 2018 in diretta dalle ore 21:15 pubblicato su TVBlog.it 25 ottobre 2018 07:14.

LODO GUENZI/ Sulle scelte di Asia Argento : "Musicalmente sono le band che avrei scelto" (X FACTOR 2018) : LODO GUENZI de Lo Stato Sociale è il nuovo giudice di X Factor 2018 chiamato a sostituire Asia Argento esclusa dal programma: "musicalmente le scelte di Asia sono le mie"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 07:10:00 GMT)

#XF12 – X FACTOR 12 – Puntata del 25/10/2018 – Il primo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : i Maneskin. : Prima Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

Nel daily di X FACTOR 2018 tutte le assegnazioni dei brani per il primo live : Manca un solo giorno all’inizio del live di X Factor 12 e i concorrenti stanno provando le ultime volte prima di salire sul magico palco dell’Arena. Nel daily di X Factor 2018 di ieri 23 ottobre abbiamo conosciuto Simone Ferrari, il nuovo direttore creativo del programma, e abbiamo visto le prove di Mara Maionchi con i suoi Under Uomini. Questa sera, invece, abbiamo scoperto i brani che tutti i concorrenti porteranno al primo live. I ...

X FACTOR 2018. Cosa aspettarsi dal nuovo giudice Lodo Guenzi : Lodo Guenzi è sotto la luce dei riflettori. Inevitabile, considerando che è toccato proprio a lui prendere il posto di Asia Argento dietro il bancone dei giudici di X Factor 2018, dopo la decisione di Sky (e inizialmente della stessa attrice-regista) di rompere il rapporto lavorativo dopo l’ormai fin troppo chiacchierato affaire Jimmy Bennett. Giovedì, con la prima puntata live di questa edizione, ci sarà il suo insediamento ufficiale e si ...

X FACTOR 2018 - la guida alla dodicesima edizione : Nuovo palco, nuovo direttore artistico, nuovo giudice tra tre veterani e soprattutto nuovi talenti in gara: si scaldano i motori per X Factor 2018, al via giovedì 25 ottobre in prima serata su Sky Uno (e in streaming su SkyGo e NOW tv). Il talent show, giunto alla dodicesima edizione, quest’anno presenta effettivamente alcune novità, presentate alla stampa direttamente dall’Arena in cui si assisterà a quello che il produttore Nils ...

X FACTOR 2018 - gli ospiti dei Live : Maneskin - Rita Ora e tanti altri : Gli ospiti di X Factor 2018: nella prima puntata dei Live arrivano i Maneskin Conosciamo tutti gli ospiti di X Factor 2018! I Live sono in partenza, l’appuntamento è per giovedì 25 ottobre e gli ospiti della prima puntata stanno già facendo scalpore! Innanzitutto ci sarà il grande ritorno dei Maneskin. La band è molto […] L'articolo X Factor 2018, gli ospiti dei Live: Maneskin, Rita Ora e tanti altri proviene da Gossip e Tv.

X-FACTOR 2018 - presentati a Milano i live. Lodo Guenzi : 'Ecco perché non farò entrare la politica nel talent. E su Asia dico che...' : 22 ott 2018 - E' stata presentata nella mattina di oggi, lunedì 22 ottobre, presso il teatro la X-Factor Arena - il teatro Linear Ciak di Milano - la...

X FACTOR 2018 - gli ospiti dei live : si parte con i Maneskin e Rita Ora : Maneskin Riparte il live show di X Factor ed è attesa per gli ospiti che saliranno ogni giovedì sul palco dell’X Factor Arena. Anche quest’anno Alessandro Cattelan accoglierà alcuni protagonisti della musica nazionale ed internazionale. X Factor 2018: gli ospiti dei live Si comincia giovedì 25 ottobre con i Maneskin, secondi classificati nella passata edizione. La band ritorna per presentare il singolo Torna a casa, che anticipa il ...

ADRIANO CELENTANO DIFENDE ASIA ARGENTO/ Il pubblico dalla parte del Molleggiato - eppure... (X FACTOR 2018) : ADRIANO CELENTANO DIFENDE ASIA ARGENTO e attacca Sky: “Chi ti ha cacciato da X Factor è un ipocrita”. Le ultime notizie sulla lettera scritta dal cantante per l'attrice(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:50:00 GMT)

X FACTOR 2018 - Asia Argento : ‘Dopo la difesa di Celentano posso ingoiare il rospo’. La risposta di Sky : “Ora che mi ha difesa pubblicamente anche il più grande musicista italiano vivente nonché il mio mito, posso ingoiare questo rospo col sorriso. I love you Adriano”. Asia Argento replica sui social ad Adriano Celentano che in una lettera pubblicata dalle agenzie commenta l’esclusione dell’attrice dalla giuria di X Factor 2018. Ora che mi ha difesa pubblicamente anche il più grande musicista italiano vivente nonché il mio ...