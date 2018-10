X Factor 2018 | Live Show Diretta | eliminato e ospiti | sfida a distanza Sherol-Naomi 25

X Factor 2018 - primo live in diretta : i Red Bricks Foundation a rischio eliminazione : primo live X Factor 2018 Inizia la gara live di X Factor 2018 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena nel corso della prima puntata. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del primo live 21.15: Con le immagini e le impressioni dei concorrenti, inizia la puntata. 21.18: Si accendono le luci all’X ...

I Maneskin a X Factor 2018 con Torna a casa : video dell’esibizione ai Live Show prima dell’album Il ballo della vita : I Maneskin aprono X Factor 2018 con il nuovo singolo: la band presenta Torna a casa facendo ritorno a "casa", ovvero nel talent Show che la lanciò lo scorso anno. I quattro ragazzi rilasceranno domani, venerdì 26 ottobre, il nuovo disco di inediti dal titolo Il ballo della vita, il primo dopo l'ep d'esordio Chosen. Classificatisi al secondo posto nella scorsa edizione, superati per un soffio proprio alla finale dal cantante Lorenzo Licitra, i ...

X Factor 12 : la puntata del 25 ottobre 2018 in tempo reale : [live_placement] X Factor 12 è un talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, con la partecipazione di Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e Fedez nel ruolo di giudici, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno HD.X Factor 12: le anticipazioni del 25 ottobre 2018prosegui la letturaX Factor 12: la puntata del 25 ottobre 2018 in tempo reale pubblicato su TVBlog.it 25 ottobre 2018 21:40.

Come votare a X Factor 2018 via Twitter - app - Sky e smartwatch : info e regole del televoto per i Live Show in diretta : Come votare a X Factor 2018? Le modalità sono molteplici. I 12 concorrenti, questa sera, inizieranno la fase in diretta dei Live Show e avranno bisogno del supporto del pubblico che, da casa, potrà televotare sostenendo i propri concorrenti preferiti, da portare alla prossima puntata. La finalissima di X Factor si terrà a dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano) ma solo 4 dei 12 concorrenti in gara vi accederanno. Fondamentale è ...

X Factor 2018 Sherol dos Santos canta Can’t Feel My Face di The Weeknd VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibita Sherol dos Santos della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018 Sherol dos Santos canta Can’t Feel My Face Sherol dos Santos è arrivata ai Live Show dopo aver conquistato il ...

X Factor 2018 Martina Attili canta Castle In The Snow di Kadebostany VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibita Martina Attili della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018 Martina Attili canta Castle In The Snow Martina Attili è arrivata ai Live Show dopo aver conquistato il pubblico ...

X Factor 2018 Luna Melis canta E.T. di Katy Perry VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibita Luna Melis della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018 Luna Melis canta E.T. di Katy Perry Luna Melis è arrivata ai Live Show dopo aver conquistato il pubblico alle ...