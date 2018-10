X Factor 2018 | Live show Diretta | eliminato e ospiti | Renza Castelli dopo Luna Melis 25

X Factor 12 : la puntata del 25 ottobre 2018 in tempo reale : [live_placement] X Factor 12 è un talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, con la partecipazione di Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e Fedez nel ruolo di giudici, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno HD.X Factor 12: le anticipazioni del 25 ottobre 2018prosegui la letturaX Factor 12: la puntata del 25 ottobre 2018 in tempo reale pubblicato su TVBlog.it 25 ottobre 2018 21:40.

X Factor 2018 - LIVE SHOW/ Diretta - eliminato e ospiti : Leo Gassmann e i Seveso Casino Palace (25 ottobre) : X FACTOR 2018, primo LIVE 25 ottobre: Diretta, concorrenti e favoriti. Alessandro Cattelan presenta il primo appuntamento con ospiti i Maneskin e Rita Ora.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 21:37:00 GMT)

Come votare a X Factor 2018 via Twitter - app - Sky e smartwatch : info e regole del televoto per i Live Show in diretta : Come votare a X Factor 2018? Le modalità sono molteplici. I 12 concorrenti, questa sera, inizieranno la fase in diretta dei Live Show e avranno bisogno del supporto del pubblico che, da casa, potrà televotare sostenendo i propri concorrenti preferiti, da portare alla prossima puntata. La finalissima di X Factor si terrà a dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano) ma solo 4 dei 12 concorrenti in gara vi accederanno. Fondamentale è ...

X Factor 2018 Sherol dos Santos canta Can’t Feel My Face di The Weeknd VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibita Sherol dos Santos della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018 Sherol dos Santos canta Can’t Feel My Face Sherol dos Santos è arrivata ai Live Show dopo aver conquistato il ...

X Factor 2018 Martina Attili canta Castle In The Snow di Kadebostany VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibita Martina Attili della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018 Martina Attili canta Castle In The Snow Martina Attili è arrivata ai Live Show dopo aver conquistato il pubblico ...

X Factor 2018 Luna Melis canta E.T. di Katy Perry VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibita Luna Melis della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018 Luna Melis canta E.T. di Katy Perry Luna Melis è arrivata ai Live Show dopo aver conquistato il pubblico alle ...

X Factor 2018 : Emanuele Bertelli canta Impossible di James Arthur VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Emanuele Bertelli della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018: Emanuele Bertelli canta Impossible di James Arthur Emanuele Bertelli è arrivato ai Live Show dopo aver ...

X Factor 2018 Anastasio canta C’è tempo di Ivano Fossati VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Anastasio della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018 Anastasio canta C’è tempo di Ivano Fossati Anastasio è arrivato ai Live Show dopo aver conquistato il pubblico ...

X Factor 2018 : Leo Gassmann canta Broken Strings di James Morrison VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Leo Gassmann della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018: Leo Gassmann canta Broken Strings di James Morrison Leo Gassmann è arrivato ai Live Show dopo aver ...

X Factor 2018 : Bowland cantano Sweet Dreams degli Eurythmics VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i Bowland della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018: Bowland cantano Sweet Dreams I Bowland sono arrivati ai Live Show dopo aver conquistato il ...

X Factor 2018 : Seveso Casino Palace cantano Giovane fuoriclasse VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i Seveso Casino Palace della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018: Seveso Casino Palace cantano Giovane fuoriclasse I Seveso Casino Palace sono arrivati ai ...

X Factor 2018 : Red Brick Foundation cantano New Rules di Dua Lipa VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. RIASSUNTO DEL QUARTO LIVE X Factor 2018: Red Brick Foundation cantano New Rules I Red Brick Foundation sono arrivati ai Live Show dopo aver conquistato ...