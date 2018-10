X Factor 2018 | Emanuele Bertelli canta Impossible di James Arthur VIDEO

X Factor 2018 Anastasio canta C’è tempo di Ivano Fossati VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Anastasio della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018 Anastasio canta C’è tempo di Ivano Fossati Anastasio è arrivato ai Live Show dopo aver conquistato il pubblico ...

X Factor 2018 : Leo Gassmann canta Broken Strings di James Morrison VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Leo Gassmann della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018: Leo Gassmann canta Broken Strings di James Morrison Leo Gassmann è arrivato ai Live Show dopo aver ...

X Factor 2018 : Bowland cantano Sweet Dreams degli Eurythmics VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i Bowland della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018: Bowland cantano Sweet Dreams I Bowland sono arrivati ai Live Show dopo aver conquistato il ...

X Factor 2018 : Seveso Casino Palace cantano Giovane fuoriclasse VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i Seveso Casino Palace della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018: Seveso Casino Palace cantano Giovane fuoriclasse I Seveso Casino Palace sono arrivati ai ...

X Factor 2018 : Red Brick Foundation cantano New Rules di Dua Lipa VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. RIASSUNTO DEL QUARTO LIVE X Factor 2018: Red Brick Foundation cantano New Rules I Red Brick Foundation sono arrivati ai Live Show dopo aver conquistato ...

X Factor 2018 - primo live in diretta : ecco i brani assegnati : I giudici di X Factor 2018 Inizia la gara live di X Factor 2018 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena nel corso della prima puntata. X Factor 2018: anticipazioni primo live Dalle 21.15 circa, in diretta su SkyUno, Alessandro Cattelan conduce la prima puntata live di X Factor 2018. In gara, come da ...

X Factor 2018 televoto : come votare i concorrenti durante i Live Show : X Factor 2018 televoto. Da giovedì 25 ottobre torna su Sky Uno X Factor 12 con la fase dei Live Show in diretta. I talenti scelti dai giudici Mara Maionchi, Fedez, Manuel Agnelli e Asia Argento sostituita ora da Lodo Guenzi si sfideranno con le esibizioni dal vivo. Sarà il pubblico da casa a stilare la classifica di ogni manche e decidere chi mandare al ballottaggio e quindi a rischio eliminazione. Ecco di seguito come votare i ...

X Factor 2018 - prima puntata dei live : Ecco tutte le assegnazioni. Manuel Agnelli favorito : Tutto pronto per i live di X Factor 2018 , che seguiremo su Leggo.it . Questa sera su Sky Uno le luci dell'XFactor Arena si accendono sui dodici concorrenti che hanno superato gli home vist. prima ...

X Factor 2018 - gruppi : BowLand - Red Bricks Foundation e Seveso Casino Palace : Lodo Guenzi e i 3 gruppi - X Factor 2018 Ai live di X Factor 2018, la categoria dei gruppi è guidata da Lodo Guenzi (entrato in sostituzione della ’silurata’ Asia Argento) ed è formata dai BowLand, i Red Bricks Foundation e i Seveso Casino Palace. BowLand a X Factor 2018 Saeed, Leila e Pejman, in arte BowLand, sono tre ragazzi iraniani, di età compresa tra i 30 e i 35 anni, che vivono a Firenze, dove si sono trasferiti per studiare. ...

X Factor 2018 - over : Matteo Costanzo - Naomi Rivieccio e Renza Castelli : Fedez e i 3 over - X Factor 2018 Ai live di X Factor 2018, la categoria degli over è guidata da Fedez ed è formata da Matteo Costanzo, Naomi Rivieccio e Renza Castelli. Matteo Costanzo a X Factor 2018 Matteo Costanzo ha 25 anni e viene da Roma, dove lavora come producer. Polistrumentista, fa musica fin da bambino ma col tempo decide di rimanere soprattutto dietro le quinte, producendo artisti emergenti e non solo (tra i quali Elisa, Lorenzo ...

X Factor 2018 - under donna : Luna Melis - Martina Attili e Sherol Dos Santos : Manuel Agnelli e le 3 under donna - X Factor 2018 Ai live di X Factor 2018, la categoria delle under donna è guidata da Manuel Agnelli ed è formata da Luna Melis, Martina Attili e Sherol Dos Santos. Luna Melis a X Factor 2018 Luna Melis, in gara con il nome d’arte Luna, ha 16 anni e viene dalla provincia di Cagliari. Nella vita frequenta il terzo anno del Liceo Linguistico, ma sul palco si trasforma già in una vera e propria leonessa, ...

X Factor 2018 - under uomo : Anastasio - Emanuele Bertelli e Leo Gassman : Mara Maionchi e i 3 under uomo - X Factor 2018 Ai live di X Factor 2018, la categoria degli under uomo è guidata da Mara Maionchi ed è formata da Anastasio, Emanuele Bertelli e Leo Gassman. Anastasio a X Factor 2018 Anastasio, nome d’arte di Marco Anastasio, ha 21 anni e viene dalla provincia di Napoli. Si appassiona al rap da solo, scoprendo di avere una particolare attitudine alla scrittura. Fedez lo ha definito la penna migliore mai ...

X Factor 2018 Anticipazioni : stasera cominciano i Live Show : Questa sera andrà in onda la manche decisiva del talent Show condotto da Alessandro Cattelan, che vedrà i talenti arrivati al traguardo solcare il palco della X Factor Arena.

Rita Ora - ospite a X Factor 2018/ Video - presenta il nuovo singolo "Let you love me" : Rita Ora è una delle ospiti internazionali della fase Live di X Factor 2018 dove presenterà il nuovo singolo "Let you love me" che anticipa l'album "Phoenix"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:33:00 GMT)