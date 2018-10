X Factor 2018 Anticipazioni | stasera cominciano i Live Show

Rita Ora - ospite a X Factor 2018/ Video - presenta il nuovo singolo "Let you love me" : Rita Ora è una delle ospiti internazionali della fase Live di X Factor 2018 dove presenterà il nuovo singolo "Let you love me" che anticipa l'album "Phoenix"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:33:00 GMT)

Matteo Costanzo/ Video - per il giudice degli Over è un grande interprete (X Factor 2018) : Matteo Costanzo ha conquistato un posto ai Live show di X Factor 2018. Il cantante degli Over ha conquistato il suo giudice Fedez con le sue interpretazioni. (Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:24:00 GMT)

Red Bricks Foundation/ Video - inizio in salita per la band di Lorenzo Sutto? (X Factor 2018) : Tra i gruppi di X Factor 12 ci sono anche i Red Bricks Foundation. La band romana di Lorenzo Sutto debutta ai Live Show sotto la guida di Lodo Guenzi.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:20:00 GMT)

Leo Gassmann/ Video - il figlio d'arte deve lavorare sulla presenza scenica (X Factor 2018) : Il giovane Leo Gassmann è riuscito a conquistare un posto ai Live Show di X Factor 2018 nella squadra degli Under Uomini guidata da Mara Maionchi. (Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:15:00 GMT)

Martina Attili/ Video - la sua originalità basterà per arrivare in finale? (X Factor 2018) : Martina Attili è una delle tre ragazze che fanno parte della squadra delle Under Donne che Manuel Agnelli ha deciso di portare ai Live Show di X Factor 2018. (Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:03:00 GMT)

Sherol Dos Santos/ Video - la preferita di Manuel Agnelli è la favorita per la vittoria (X Factor 2018) : Sherol Dos Santos, 21 anni, ha conquistato Manuel Agenlli con la sua voce soul. Il giudice delle Under Donne ha deciso di portarla ai Live Show di X Factor 12.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:59:00 GMT)

Anticipazioni e ospiti di X Factor 2018 con Maneskin e Rita Ora nel 1° Live Show del 25 ottobre : Gli ospiti di X Factor 2018 sono stati annunciati. Nel corso del primo Live Show, in diretta oggi, giovedì 25 ottobre, vedremo i Maneskin e Rita Ora. I Maneskin, reduci dalla scorsa edizione del programma, presenteranno il nuovo singolo dal titolo Torna a casa, e proprio "a casa" lo presenteranno stasera alle ore 21.15 su Sky Uno. Dopo aver chiuso la scorsa edizione del programma con il secondo postini classifica alle spalle di Lorenzo ...

MANUEL AGNELLI/ Sherol la stella delle Under Donna? (X Factor 2018) : MANUEL AGNELLI è uno dei giudici della dodicesima edizione di X Factor 2018: la voce degli Afterhours si occupa quest'anno della categoria Under Donne(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:10:00 GMT)

Seveso Casino Palace/ Video - la band milanese punta sull'unità (X Factor 2018) : I Seveso Casino Palace hanno conquistato un biglietto per i Live Show di X Factor 2018. Come se la caverà la band milanese sotto la guida di Lodo Guenzi? (Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:00:00 GMT)

MARA MAIONCHI/ Su Adriano Celentano : “ha una bella età e di stronzate ne diciamo a iosa” (X Factor 2018) : MARA MAIONCHI è una che non le manda a dire. La giurata di X Factor 2018, giunta alla sua quinta edizione, si conferma uno dei volti più amati del popolare talent show di Sky Uno(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 09:50:00 GMT)

BowLand/ Video - il trio iraniano incanterà anche Lodo Guenzi? (X Factor 2018) : I BowLand sono il gruppo rivelazione di X Factor 2018. Il trio iraniano-fiorentino è composto dalla cantante Lei Low, da Pejman Fa e Saeed Aman.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 09:50:00 GMT)

Anastasio/ Video - il rapper romano è un “ibrido” con carisma da vendere (X Factor 2018) : Marco Anastasio ha conquistato Mara Maionchi con i suoi inediti. Il rapper romano è una dei tre Under Uomini che debutteranno questa sera ai Live Show di X Factor 2018.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 09:40:00 GMT)

Luna Melis/ Video - per Manuel Agnelli può ancora migliorare (X Factor 2018) : La giovane Luna Melis è arrivata ai Live Show di X Factor 2018 nella squadra delle Under Donne di Manuel Agnelli. Riuscirà a migliorare come le ha chiesto il suo giudice?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 09:20:00 GMT)

Naomi Rivieccio/ Video - Fedez punta su di lei per vincere? (X Factor 2018) : Naomi Rivieccio, degli Over, ha conquistato tutti i giudici alle audizioni di X Factor 2018. Fedez ha deciso di portarla ai Live: è lei l'asso nella manica del giudice?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 09:10:00 GMT)