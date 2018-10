X Factor 12 | la puntata del 25 ottobre 2018 in tempo reale

X Factor 12 : la puntata del 25 ottobre 2018 in diretta : [live_placement] X Factor 12 è un talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, con la partecipazione di Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e Fedez nel ruolo di giudici, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno HD.X Factor 12: le anticipazioni del 25 ottobre 2018prosegui la letturaX Factor 12: la puntata del 25 ottobre 2018 in diretta pubblicato su TVBlog.it 25 ottobre 2018 21:00.

X Factor 2018 - prima puntata dei live : Ecco tutte le assegnazioni. Manuel Agnelli favorito : Tutto pronto per i live di X Factor 2018 , che seguiremo su Leggo.it . Questa sera su Sky Uno le luci dell'XFactor Arena si accendono sui dodici concorrenti che hanno superato gli home vist. prima ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 25/10/2018 – Il primo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : i Maneskin. : Prima Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

X Factor : ospiti straordinari nella prima puntata : ... per la primissima volta in Italia, con cui performerà sul palco di X Factor 'Polaroid', il singolo attualmente in rotazione radiofonica e che sta scalando le classifiche di tutto il mondo. In arrivo ...

X Factor 2018 - Home Visit/ Diretta e concorrenti live show : ultima puntata con Asia Argento : Home Visit X Factor 2018: i 12 concorrenti dei live show delle categorie Over, Under Donna, Under Uomini e Gruppi saranno svelati stasera. Il talet entra nel vivo.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:15:00 GMT)

X Factor 2018 Anticipazioni : stasera la prima puntata degli Home Visit : Questa sera i giudici del talent show inizieranno le selezioni della nuova fase del programma, affiancati da ospiti d'eccezione!

Replica X Factor 12 - settima puntata in streaming e in chiaro anche su Tv8 : Prosegue l'appuntamento in prime time su SkyUno con la dodicesima stagione di X Factor e stasera 18 ottobre andrà in onda la settima puntata in prima visione assoluta. Un appuntamento decisamente molto atteso dal pubblico che segue assiduamente il talent show condotto da Alessandro Cattelan, dato che verrà trasmessa la puntata degli Home Visit, dove ci sarà la scelta ufficiale dei concorrenti che entreranno a far parte dei quattro team di questa

#XF12 – X Factor 12 – Settima puntata del 18/10/2018 – Gli Home Visit : ultima chiamata prima dei Live. : Settimo appuntamento (dedicato agli Home Visit) della dodicesima edizione di X Factor Italia, il grande talent show targato Sky Uno HD, rete sulla quale va in onda per l’ottava edizione consecutiva. Anche quest’anno, alla guida del programma c’è Alessandro Cattelan, mentre in giuria ci sono Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e (fino al termine delle selezioni) Asia Argento. Il sesto appuntamento ha totalizzato 1.075.000 ...

Replica X Factor 12 - la sesta puntata visibile in streaming e in televisione su Tv8 : Prosegue l'appuntamento in prime time su SkyUno con X Factor 12, il fortunato talent show condotto da Alessandro Cattelan, che si sta avviando verso la fase del live show, dove non ci sara' Asia Argento. Questa sera 11 ottobre andra' in onda in prima visione su SkyUno il secondo appuntamento con i bootcamp di questa edizione. La puntata si potra' rivedere in streaming in televisione ma anche in chiaro in televisione sul canale free Tv8. ...

X Factor 2018 - i Bootcamp di Mara Maionchi e Asia Argento : puntata 11 ottobre : X Factor 2018, Bootcamp 11 ottobre: tutte le categorie dei giudici Stasera, 11 ottobre 2018, è andata in onda la seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2018. Mancavano ancora due categorie da assegnare, ma prima ricapitoliamo ciò che è successo nella prima puntata dei Bootcamp. Le Under Donna sono state assegnate a Manuel Agnelli, […] L'articolo X Factor 2018, i Bootcamp di Mara Maionchi e Asia Argento: puntata 11 ottobre proviene da ...

X Factor 12 | bootcamp puntata 11 ottobre 2018 | Diretta