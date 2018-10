X Factor 2018 - primo live/ Diretta - ospiti e assegnazioni : Anastasio e Gassman sorprese di questa edizione? : X Factor 2018, primo live 25 ottobre: Diretta, concorrenti e favoriti. Alessandro Cattelan presenta il primo appuntamento con ospiti i Maneskin e Rita Ora.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 19:50:00 GMT)

'X Factor 12' : il primo live in diretta con Repubblica.it : Tutto pronto per la prima puntata live della nuova edizione di X Factor. Dopo le audition, i bootcamp e le home visit, si parta con gli appuntamenti live. Mara Maionchi giudice degli Under uomini , ...

X Factor 2018 - primo live in diretta : ecco i brani assegnati : I giudici di X Factor 2018 Inizia la gara live di X Factor 2018 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena nel corso della prima puntata. X Factor 2018: anticipazioni primo live Dalle 21.15 circa, in diretta su SkyUno, Alessandro Cattelan conduce la prima puntata live di X Factor 2018. In gara, come da ...

Maneskin - da X Factor al primo album : ‘Vi spieghiamo chi è Marlena’ : La sera di giovedì 25 ottobre i Måneskin tornano a casa, in un certo senso: il gruppo di giovanissimi musicisti romani si esibirà infatti nel corso della prima puntata dei live di X Factor 12, l’edizione 2018 del talent di Sky. Damiano e soci presumibilmente presenteranno i due singoli tratti dal loro primo album di inediti, Morirò da re e Torna a casa, al pubblico che per primo li ha coccolati e promossi sul campo. Intanto, il loro tour ...

X Factor 2018 - PRIMO LIVE/ Diretta - concorrenti e ospiti : il ritorno dei Maneskin e Rita Ora : X FACTOR 2018, PRIMO LIVE 25 ottobre: Diretta, concorrenti e favoriti. Alessandro Cattelan presenta il PRIMO appuntamento con ospiti i Maneskin e Rita Ora.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 08:11:00 GMT)

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 25/10/2018 – Il primo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : i Maneskin. : Prima Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

Nel daily di X Factor 2018 tutte le assegnazioni dei brani per il primo live : Manca un solo giorno all’inizio del live di X Factor 12 e i concorrenti stanno provando le ultime volte prima di salire sul magico palco dell’Arena. Nel daily di X Factor 2018 di ieri 23 ottobre abbiamo conosciuto Simone Ferrari, il nuovo direttore creativo del programma, e abbiamo visto le prove di Mara Maionchi con i suoi Under Uomini. Questa sera, invece, abbiamo scoperto i brani che tutti i concorrenti porteranno al primo live. I ...

Lodo Guenzi nuovo giudice di X Factor al posto di Asia Argento. Ecco il suo primo commento : Lodo Guenzi è il nuovo quarto giudice di X Factor . Dopo i rumors la società ha annunciato ufficialmente che il frontman de Lo Stato Sociale prenderà il posto di Asia Argento affiancherà Fedez, Mara ...

X Factor 2018 : stasera il primo appuntamento con i Bootcamp : Dopo la lunga fase delle audizioni, prende il via il terzo step del talent di Sky Uno. I giudici sono chiamati a scegliere i loro 5 artisti.