Wta Finals 2018 Diretta Osaka Bertens | Kerber Stephens streaming video e tv | orario

Tennis - Wta Finals Singapore 2018 - Caroline Wozniacki rivela : “Mi hanno diagnosticato l’artrite reumatoide prima degli US Open” : Caroline Wozniacki ha terminato oggi la sua stagione, con la sconfitta patita contro Elina Svitolina alle WTA Finals in corso di svolgimento a Singapore. La giocatrice danese, però, si fa notare in particolar modo fuori dal campo per una rivelazione davvero a sorpresa. In conferenza stampa, infatti, ha dichiarato che le è stata diagnosticata l’artrite reumatoide prima degli US Open, che ha ricevuto cure mediche per questo motivo e che ha ...

Tennis - Wta Finals Singapore 2018 : Karolina Pliskova ed Elina Svitolina volano in semifinale : Si delinea il quadro delle semifinaliste del Gruppo Bianco delle BNP Paribas WTA Finals in corso sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore, per l’ultimo anno palcoscenico del Masters femminile. La ceca Karolina Pliskova (n.8 del mondo) e l’ucraina Elina Svitolina (n.7 del ranking) hanno staccato ii biglietto per le semifinali superando, rispettivamente, nel derby ceco 6-3 6-4 Petra Kvitova (n.5 WTA) e nel secondo match odierno ...

Wta Finals – Elina Svitolina implacabile! Terza vittoria e primo posto nel girone : Wozniacki out : Elina Svitolina supera in 3 set Caroline Wozniacki e si prende il comando del gruppo bianco delle WTA Finals: la tennista danese eliminata, passa Pliskova come seconda Elina Svitolina continua a spadroneggiare nel gruppo bianco delle WTA Finals. La tennista ucraina ha superato anche Caroline Wozniacki nella Terza e ultima sfida del girone, ottenendo 3 vittorie in altrettanti match. Svitolina ha dunque chiuso in testa il proprio ...

Tennis - Wta Finals Singapore 2018 : totale incertezza nel gruppo rosso. Vincono Stephens e Kerber : Tutto ancora aperto nel gruppo rosso delle WTA Finals 2018 di Singapore. Una situazione di grande incertezza quella che si è creata dopo la seconda giornata di incontri, con tutte le quatto Tenniste che hanno ancora possibilità di qualificarsi per le semifinali. Sloane Stephens è quella messa meglio, avendo due vittorie all’attivo, mentre speranze ridotte quasi al lumicino per Naomi Osaka, sconfitta per due volte. Ampiamente in corsa ...

Wta Finals – Sloane Stephens super a Singapore : Bertens ko - la statunitense in testa al Gruppo Rosso : Sloane Stephens manda al tappeto anche Kiki Bertens: la statunitense vola in vetta alla classifica del Gruppo Rosso Sloane Stephens continua col sorriso la sua splendida avventura alle Wta Finals di Singapore: la tennista statunitense, dopo un esordio super contro Naomi Osaka, è riuscita a regolare anche la sua seconda avversaria. Stephens ha battuto oggi l’olandese Bertens, portandosi così in testa nella classifica del Gruppo Rosso. ...

Wta Finals – Riscatto Kerber contro Naomi Osaka : la tedesca soffre ma vince il duello con la giapponese : Dimenticata la sconfitta all’esordio contro la Bertens, Angelique Kerber torna al successo battendo in tre set Naomi Osaka Archiviato il passo falso compiuto all’esordio contro Kiki Bertens, Angelique Kerber si riscatta nella seconda partita del Gruppo Rosso delle Wta Finals di Singapore, battendo in tre set Naomi Osaka. AFP/LaPresse Messa spalle al muro dal ko arrivato contro l’olandese, la tennista tedesca comincia ...