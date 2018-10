Wrestling | l’epic fail del lottatore canadese | l’entrata sul ring è la peggiore di sempre

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Durante un incontro di Wrestilngsta per fare il suo ingresso sul tappeto Gunnar The Pagan Destroyer. Il combattente dalla stazza imponente si posiziona sulle corde pronto a scagliarsi contro gli avversari, ma perde l’equilibrio e cade prima ancora di iniziare l’incontro. Nonostante la botta che avrebbe messo al tappeto chiunque Gunnar si rialza e disputa l’incontro, ma per la figuraccia si aggiudica di diritto un posto nella top ten delle peggiori entrare sulL'articolo, l’epicdel: l’entrata sulè ladiproviene da Il Fatto Quotidiano.