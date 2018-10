Whirlpool accordo al Mise | piano 250 mln

Whirlpool - c’è l’accordo con i sindacati : produzione delle lavatrici trasferita dalla Polonia e zero esuberi entro il 2021 : Un piano industriale che prevede investimenti per 250 milioni in tre anni e l’azzeramento degli esuberi entro il 2021. È la base dell’accordo tra Whirlpool e sindacati firmato al ministero dello Sviluppo Economico. L’intesa prevede incentivi alla mobilità su base volontaria o per accompagnamento alla pensione ed il ricorso alla cassa integrazione straordinaria che il ministero del Lavoro concederà per il 2019 ed il 2020: così ...